Gregorio Agís acusa a Cubela de "intentar tapar a súa incapacidade" para conseguir os terreos da estrada de Almofrei

O deputado provincial de Infraestruturas, Gregorio Agís, considera que o alcalde de Cerdedo-Cotobade decidiu "resucitar" a ampliación do tramo Fondós-Bugarín da estrada de Quireza, EP-7102, "para tratar de agochar a súa incapacidade total e absoluta para cumprir co compromiso da posta a disposición da Deputación dos terreos necesarios para a gran transformación da estrada EP-0405, entre Xesteira e Almofrei, que é a actuación que Cubela sempre priorizou".

Este último proxecto está valorado en 957.890 euros, redactado dende xuño do ano pasado e listo dende entón para licitar, unha vez que o Concello cumpra coa súa parte e asine o convenio coa Deputación.

"Véxome obrigado a recordarlle ao señor Cubela que tivemos varias xuntanzas con el para a planificación das infraestruturas provinciais no seu concello e a súa prioridade, polo menos ata o de agora, sempre foi a estrada de Almofrei. E co proxecto redactado e os recursos económicos reservados á espera só de que nos poñan a disposición dos terreos, ao alcalde dáselle por falar doutra cousa. É evidente que optou por resucitar o vello asunto de Quireza para tratar de tapar a súa incapacidade para cumprir os acordos coa estrada de Almofrei", declarou Agís.

"O que ten que facer o señor Cubela é aclararse. Se cambiou de prioridade, polos motivos que sexan, ten que pedir unha xuntanza, cousa que, a pesar das súas afirmacións públicas, aínda non fixo", engadiu o deputado socialista.

O responsable de Infraestruturas da Deputación acláralle tamén ao alcalde de Cerdedo-Cotobade que o proxecto de ampliación a 7 metros de sección do tramo Fondós-Bugarín na estrada de Quireza tamén está redactado e, ao igual que o de Almofrei, á espera de que o Concello comunique a dispoñibilidade dos terreos.

"Agrádanos que o PP, por fin, caera da burra despois de pasar anos reclamando unha sección da plataforma de 9 metros cando os servizos técnicos sempre defenderon os 7 metros, tanto por razóns de seguridade viaria como pola baixa intensidade media de tráfico desta vía", explica Agís.

O deputado e Infraestruturas apunta que "Jorge Cubela debería explicar á veciñanza do seu concello por que as obras destas dúas estradas, a de Almofrei e a de Quireza, non están xa en licitación. Será, en todo caso, porque el como alcalde, non fixo os seus deberes. Así que agradeceriamos que non trate de enganar e que non minta á xente".

CASA CONSISTORIAL

O deputado aproveitou a ocasión tamén para expresar a preocupación da Deputación pola obra financiada a través do plan ReacPon en Cerdedo-Cotobade. Un proxecto valorado en 489.989 euros para o acondicionamento integral da Casa do Concello, dos que a Deputación achega 391.991 euros. A licitación das obras quedou deserta e, dende entón, non hai máis novas sobre o estado do expediente. Agís lémbralle ao alcalde que, segundo as bases do ReacPon, a actuación debe estar finalizada en abril de 2023, polo que exhorta a Jorge Cubela a telo en conta. "Está o alcalde facendo algo con este asunto?", pregunta Agís.