Marín volve saír á rúa para esixir que cesen os recortes na atención sanitaria da vila

Manifestación en Marín contra os recortes en sanidade © PontevedraViva Manifestación en Marín contra os recortes en sanidade © PontevedraViva

Cunha multitudinaria manifestación, a veciñanza de Marín protestou na rúa contra os recortes na atención sanitaria da vila, especialmente nos centros de saúde de Marín e de Seixo.

Unhas tres mil persoas, segundo os organizadores, participaron nesta mobilización que esixiu que cesen os recortes e que a Xunta cubra todas as prazas nos centros de saúde.

A marcha arrancou pasadas as 12:20 da mañá encabezada por unha pancarta na que se podía ler "Coa nosa saúde non se xoga! contra os recortes e a privatización da sanidade pública".

Os manifestantes baixaron pola rúa Jaime Janer ata a Alameda, mais tivo que mudar o percorrido inicial para proseguir pola rúa Méndez Núñez ata o lateral do concello, acompañada de berros como "sanidade, pública e de calidade" ou "Feijóo escoita Marín está en loita".

Alí fíxose lembranza dos mariñeiros do Villa de Pitanxo e as súas familias e leuse un manifesto no que se pediu a cobertura urxente de todas as prazas do centro de Saúde de Marín, nomeadamente medicina de familia, pediatría, radioloxía e fisioterapia.

Ademais, solicitaron un segundo médico a tempo completo para Seixo e un segundo médico nas urxencias do PAC de Marín, "cos que prestar unha axeitada atención á veciñanza".