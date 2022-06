Presentan por rexistro no Parlamento Galego un paquete de medidas para "salvar a atención Primaria"

A Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo, que agrupa a 21 colectivos das parroquias de Santomé de Piñeiro, O Campo, Ardán e Seixo, participou este mércores da presentación no Rexistro do Parlamento Galego dunha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) que contén “medidas urxentes para salvar a atención primaria.”

Nesta iniciativa denuncian os problemas da Atención Primaria, “como a substitución da consulta presencial pola telefónica, as dificultades para solicitar citas telemáticas para determinados colectivos sociaisr, as enormes listas de espera, o desmantelamento e peche de centros de saúde rurais ou os recortes de persoal", explican desde a plataforma.

Despois de rexistrar esta iniciativa, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou Marín para presidir o acto de entrega de bandeiras azuis. O mandatario popular foi recibido na praia de Loira por varios membros da Plataforma cunha pancarta na que se demandaban un “segundo médico a tempo completo xa.”

Desde a Plataforma lembran que levan “máis de once meses sen ter cuberta a praza vacante do doutor xubilado” e que agardan a situación se complique no verán, cando o outro facultativo colla vacacións. "Non queremos que só haxa 4 horas de médico como o ano pasado para un cupo, o outro que quede sen cubrir e o facultativo faga o seu traballo esgotado e saturado porque iso repercute na atención sanitaria da veciñanza", denuncian.

A pesar de que o actual presidente da Xunta se achegou a falarlles, na plataforma percibiron que “non foi receptivo ás nosas demandas. Fala de que a culpa é do goberno central, de que outras comunidades están peor. Que hai peor ca non ter médico como ocorre en Seixo, en Marín e en tantos outros concellos? Debería darlle vergoña", critican.

Lamentan tamén non ter recibido o apoio da alcaldesa de Marín, María Ramallo, algo que contrasta co apoio prestado durante o acto por outras rexedoras como a de Moaña.