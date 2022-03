A UNED solidarízase con Ucraína ofrecendo cursos de español para poboación refuxiada

Rafael Cotelo Pazos, coordinador do departamento de extensión universitaria e actividades culturais da Uned Pontevedra © Uned-Pontevedra

Rafael Cotelo Pazos será o coordinador da iniciativa solidaria co pobo ucraíno que pon en marcha o Centro Asociado da UNED en Pontevedra para que as persoas refuxiadas poidan aprender español. Será un curso que se desenvolverá en liña, en directo ou en diferido, entre o 19 de abril e o 8 de xullo.

Calquera persoa refuxiada que se atope nun punto de España poderá seguir o curso que realiza o Departamento de Extensión Universitaria e Actividades Culturais. O curso é gratuíto pero é preciso que as persoas interesadas se inscriban previamente a través da Uned-Pontevedra.

Terá horario matinal, de 10.00 a 12.00 horas cunha extensión de 46 horas lectivas.

SofiYa Lykhohray impartirá as sesións. Esta relatora é máster en profesorado de Educación Secundaria, Bacharelato e Ensino de Idiomas e grao en linguas e literaturas modernas. O curso presentarase o martes 19 de abril polo director do Centro Asociado de Pontevedra e do Campus Noroeste da Uned, Víctor M. González Sánchez.

Para poñer en marcha a iniciativa, desde o centro universitario pontevedrés lograron a colaboración activa da Deputación de Pontevedra e da Fegamp, ademais dunha ONG que colabora directamente con esta poboación refuxiada.