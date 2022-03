As caravanas solidarias do deporte pontevedrés

O CF Cented Academy organiza unha viaxe a Polonia para entregar axuda humanitaria e regresar a Galicia con refuxiados ucranianos © PontevedraViva O CF Cented Academy organiza unha viaxe a Polonia para entregar axuda humanitaria e regresar a Galicia con refuxiados ucranianos © PontevedraViva

De camiño a Polonia, en metade de España, co obxectivo de levar axuda humanitaria aos refuxiados pola guerra en Ucraína e regresar a España con preto de medio centenar de persoas que foxen do conflito atópase a árbitra pontevedresa María López Hervés, xunto con outras seis persoas ligadas ao fútbol galego. Máis preto do destino, noutra caravana, integrantes da escola de surf Mission farán tamén entrega do material sanitario recompilado durante a campaña solidaria realizada por Missión Surf Shop.

Esta referente da arbitraxe feminina en Pontevedra embarcou á primeira hora da mañá no autobús do Club de Fútbol Cented Academy, conxunto ourensán organizador da expedición. Na adega e nos asentos, viaxan cargados ata os topes de alimentos, roupa de abrigo, material sanitario e tamén xoguetes "porque cando fuxiron o último que pensas levarche é niso, pero nos campamentos hai nenos e necesitan divertirse", subliña María López.

Ademais da colexiada, a expedición compóñena tres condutores, o avogado e directivo do club, Jorge Rivas; o xogador Christian Pérez, que fará de tradutor de inglés, alemán e francés; e Manuel Cerón, o presidente dunha entidade que conta tamén cun centro de Formación Profesional especializado en diferentes titulacións relacionadas co deporte e cunha delegación en Marín.

A folla de roteiro inclúe paradas en diferentes cidades de Polonia, unha delas en Varsovia, para ir deixando o material. Daquela o autobús regresará a casa e a bordo estarán 42 refuxiados que iniciarán unha nova vida lonxe da guerra en Galicia.

"Temos 42 prazas dispoñibles, colaboraron connosco varios concellos da zona do Ribeiro como Arnoia ou Ribadavia, que puxeron ao dispor das familias casas de veciños, albergues e mesmo un convento de franciscanos", detalla López Hervés, quen fai fincapé na coordinación que mantiveron en todo momento con institucións oficiais tanto de Polonia como de España para organizar a viaxe de ida e volta.

Puntualiza Cerón, que España é un dos países máis elixidos polos refuxiados por dous motivos: "é o que está máis lonxe do conflito e aquí viven tamén moitas persoas ucraínas", puntualiza.

O proceso de acollida está estritamente regulado nos campamentos. Cada unha das persoas que chega a estes centros identifícase e dá as súas prioridades achega do país da Unión Europea ao que desexa desprazarse. Daquela estes centros coordínanse coas institucións de cada un dos países de acollida e estes, á súa vez, cos protagonistas destas caravanas solidarias para realizar a viaxe da forma máis segura posible.

O regreso do autobús de Cented a Galicia está previsto para o martes ou mércores da próxima semana. Logo cada un dos integrantes regresará ás súas tarefas diarias, que no caso de María López é o deporte. "Sigo arbitrando fútbol e fútbol gaélico, pensei deixalo moitas veces pero aquí sigo", chancea esta apaixonada do deporte que practica tamén roller derby, unha modalidade do hóckey sobre patíns.

Pola súa banda, a expedición de Mission tiña previsto chegar este venres ao destino. A través das súas contas de Instagram, os protagonistas da expedición agradeceron o apoio da comunidade polas doazóns e tamén durante o camiño recibiron o apoio e a gratitude de numerosas persoas por esta iniciativa, entre eles un camioneiro ucraíno co que se atoparon nunha área de descanso e que os felicitou emocionado pola axuda prestada.