A Festa do Petote quenta motores con máis de medio milleiro de reservas feitas

Jorge Cubela e José Balseiros na presentación da XII Festa do Petote © Concello de Cerdedo-Cotobade

A Festa do Petote regresa este domingo a Cerdedo-Cotobade e, horas antes, todo está xa preparado e prevese que sexa un éxito. De momento, será un éxito de participación, pois máis de medio milleiro de persoas xa fixeron efectiva a reserva nalgún dos 12 establecementos hostaleiros que participan nesta XII edición.

O certame gastronómico organizado polo Concello de Cerdedo-Cotobade recupera o seu formato coa degustación popular do petote en Carballedo, como localidade central da celebración, e un xantar a base do cocido espallada polos doce establecementos hostaleiros que se quixeron adherir a esta festa.

A festa será a partir das 11:30 horas deste domingo. Iniciará cun pasarrúas a cargo da charanga ‘Mekanika Rolling Band’ e a partir das 12:30 horas será o momento da degustación na Praza d aChan, en Carballedo.

No caso en que as condicións meteorolóxicas non sexan as axeitadas, a degustación -que será de balde- realizarase debaixo dunha carpa.

Como principal novidade, esta edición contará cunha exposición de produtos galegos tradicionais e típicos deste concello, entre eles, o mel ou o grelo.

A Festa do Petote continúa nos 12 restaurantes que colaboran nesta edición. O alcalde, Jorge Cubela, destaca que estes locais son "a alma mater desta festa" e tamén protagonistas da reactivación social e festivo no municipio.

Na festas colaboran: Casa Inés (Carballedo-986 760 003), A de Tucho (Augasantas-670 971 785), Casa Blanco (Rebordelo-645 922 995), A Vosa Taberna (Borela-986 763 126), O Novo Chiringuito (Valongo-680 344 004), Casa Perdiz (Aguasantas-986 696075), Bar Obelix (Tenorio-986 061 000), Café Bar Tenorio (Tenorio-986 764 090), A Casa de Ángel (Tenorio-674 404 506), O Castiñeiro (Pedre-670 434 498), Bar Davi (Quireza-606 774 141) e O Meu Lar (Cerdedo-687 393 141).