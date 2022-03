A Festa do Petote colga o cartel de 'completo' no seu regreso post covid-19

Festa do Petote 2022 © Concello de Cerdedo-Cotobade Festa do Petote 2022 © Concello de Cerdedo-Cotobade

Éxito e cheo absoluto. Esa é a valoración que fai o Concello de Cerdedo-Cotobade da volta á normalidade da Festa do Petote. O evento recuperou a normalidade despois do parón derivado da pandemia da covid-19 e este domingo 20 de marzo volveu á Praza da Chan e a 12 establecementos do municipio. Nas dúas localizacións, logrou encher.

O alcalde, Jorge Cubela, valorou moi positivamente a recuperación da festa e amosou a súa "satisfacción por ver como a xente se animou" a participar no evento.

Segundo sinalan desde o Concello, a festa "cumpriu sobradamente obxectivos" ao encher por completo os 12 establecementos hostaleiros participantes e conseguir encher a carpa de degustación instalada na Praza da Chan de Carballedo.

A XII Festa do Petote comezou coa animación de rúa a cargo da charanga Mekanika Rolling Band, que foi parando diante dos establecementos onde se concentraba a xente para tomar algo a modo de aperitivo antes de comezar a degustación gratuíta de petote con chourizos ofrecida polo Concello de Cerdedo-Cotobade.

Despois da música e o aperitivo, o público achegouse ata os doce restaurantes colaboradores para degustar un menú pechado de cocido de Entroido con petote, bebida e postre a un prezo de 20 euros por persoa.

Jorge Cubela acudiu á degustación gratuíta acompañado polos tenentes de alcalde Fernando Vázquez e Lourdes Ovelleiro, o concelleiro Bruno Portela e membros da Corporación Municipal e sinalou que a festa "respondeu sobradamente ás expectativas que tiñamos" como xeito de ir recuperando a normalidade e as tradicionais festas gastronómicas.

Ademais, logrouse responder á demanda da veciñanza de volver divertirse e recuperar a súa vida social con seguridade e conseguiuse dinamizar economicamente o sector hostaleiro local, "moi castigado durante este duro período de restricións pola pandemia da covid-19" e que con este tipo de actividades "volve coller folgos".