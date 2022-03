O Concello de Cerdedo-Cotobade aproba un orzamento municipal de 4,3 millóns

O Pleno da Corporación Municipal de Cerdedo-Cotobade aprobou este xoves os orzamentos municipais para o ano 2022, cos votos dos concelleiros do Partido Popular. O BNG abstívose e o PSdeG-PSOE votou en contra.

As contas municipais para este ano acadan os 4.229.715 euros dos cales o 33,21% vai destinado a Servizos Sociais acadando uns 245,72 euros por habitante.

O Goberno local asegura que e un orzamento "equilibrado, realista e que atende as necesidades da veciñanza".

No capítulo de investimentos consígnase inicialmente un importe de 908.246 euros, que supón o 21,47 % doorzamento e que permitirá facer a aportación municipal para a execución do proxecto de construción dunha residencia e centro de día da terceira idade en Carballedo (756.766,86 euros dos casi 4 millóns que custa a construción), un parque infantil, a reforma da Casa Consistorial, a adquisición dun proxector e a creación dunha aplicación informática, así como realización da acometida das obras de rehabilitación de edificio para catro vivendas na parroquia de Carballedo.

O Goberno local agarda captar investimentos a maiores por valor de 6 millóns máis.

Este ano os orzamentos municipais contan cuns 200.000 euros máis con respecto aos do exercicio anterior por unha maior aportación do Estado en función do aumento da poboación o que, segundo o alcalde Jorge Cubela, "é motivo de satisfacción polo que supón de freno ao proceso de despoboación e pola confianza que a veciñanza ten no noso concello para vivir e facer os seus investimentos de vida", indicou.

O alcalde subliñou que esta administración local ten "débeda cero" e súas contas totalmente saneadas e con autusuficiencia económica.

O alcalde considera "incomprensible" o voto en contra do PSdeG-PSOE e a abstención do BNG a estes orzamentos "que avanzan pola senda do equilibrio orzamentario, a estabilidade e que non descuidan en ningún momento a protección social da nosa veciñanza".

Pola súa banda, o PSOE expresou o seu malestar porque o Goberno local non contestou as preguntas e interpelacións que lle fixo a portavoz do PSdeG-PSOE, Lina Garrido, na súa quenda de intervencións e tampouco se deu explicacións a porque este documento se presenta a 31 de marzo, cando ten que estar aprobado antes do 31 de decembro do ano anterior.

Ademáis sinalaron que na elaboración destas contas municipais non se contou coa oposición "e non se reflicten a maioría das previsións de inversión que se teñen pensado facer no exercicio", como é o caso da estrada de Almofrei.

Tamén o portavoz do BNG, Ernesto Filgueira criticou a "actitude oportunista" do alcalde ao presentar os orzamentos tarde, sen ter celebrada unha Xunta de Voceiros municipais na que consensuar as contas e sen que a oposición puidese presentar propostas coas que negociar o orzamento municipal.

Ernesto Filgueira instou a Jorge Cubela a "volver á senda da negociación e ao respecto polas propostas e o traballo da oposición" e a que "centre o eixe das súas responsabilidades na veciñanza de Cerdedo-Cotobade".

PARQUES EÓLICOS, HADO E ARQUIVO AUDIOVISUAL

Por outra banda, aprobouse por unanimidade de toda a Corporación Municipal unha moción do BNG de rexeitamento á instalación do parque eólico de Porto Vidros e do Campo das Rosas polo lesivos que resultan para os intereses dos veciños de Cerdedo-Cotobade e dos lugares afectados pola súa implantación.

Tamén foi aprobada por unanimidade unha moción do Partido Socialista pola que o Concello instará á Xunta de Galicia a aumentar o persoal do servizo HADO (Hospitalización a Domicilio) que en este momento conta con 3 equipos para a toda a área sanitaria Pontevedra-Salnés, os mesmos que había fai 20 anos, polo que existen moitos puntos sen cobertura. O concello de Cerdedo-Cotobade non está cuberto na súa totalidade.

O PSdeG-PSOE tamén propuxo a posta en marcha de un arquivo audiovisual en formato físico e dixital coa colaboración da veciñanza, dos medios de comunicación, dos colexios, instituto, agrupacións culturais ou comunidades de montes. Esta moción tamén foi aprobada.