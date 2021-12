A Fiscalía rebaixa a petición de penas para os acusados polo caso do narcosubmarino

A sección segunda da Audiencia de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo polo alixo de 3.068 quilos de cocaína achados a bordo do primeiro narcosubmarino que cruzou o Atlántico desde Brasil transportando esa droga a Europa.

Nesta quinta e última sesión a Fiscalía sostivo no seu informe final que os catro acusados en colaborar desde terra son culpables e partícipes, a pesar de non ser os donos da droga nin de chegar a consumarse a operación.

Estes procesados, Enrique Carlos Serantes e o seu fillo Iago, xunto con Rodrigo Hermida e Yago Rego, negaron a súa participación nos feitos, pero o representante do Ministerio Público insistiu en que o seu labor era saír ao encontro do narcosubmarino augas fóra das illas Cíes cunha embarcación deportiva para trasladar a tripulación a terra, facilitándolles víveres e roupa, ademais de organizar a ocultación da droga que sería transportada nunha furgoneta.

O fiscal reduciu as penas solicitadas, que inicialmente situara en 13 anos e medio de prisión para cada un dos procesados por un delito contra a saúde pública. Así, para Iago Serantes e Rodrigo Hermida a Fiscalía pediu 9,5 anos de prisión, para Enrique Serantes pide 8 anos e para Yago Rego 7 anos e medio de cárcere.

Os catro, segundo a Fiscalía, dispoñían de toda a información sobre o cargamento e o semisumergible e planearon a descarga sen tentar desfacerse da droga nin da embarcación. Por tanto, o fiscal descartou imputarlles un delito de pertenza a organización criminal ao entender que non eran os posuidores da cocaína interceptada nin os organizadores do seu traslado.

Os seus avogados pediron a libre absolución dos seus clientes e, subsidiariamente, se o tribunal entende que houbo un delito de roubo da droga que este quede en grao de tentativa co que as penas non superarían o ano e medio de prisión xa que nunha mensaxe co seu pai fixo alusión a "roubar cinco paquetes" de droga, o que finalmente non levou a cabo dada a operación policial.

En canto ao resto de procesados, a Fiscalía rebaixou de 13 anos e medio a 12 anos de cárcere a súa petición de condena para os dous tripulantes ecuatorianos, Pedro Roberto Manzaba e Luís Tomás Manzaba; e a 12 anos e medio para o piloto do submarino, o vigués Agustín Álvarez. Os tres acusados recoñeceran os cargos durante a vista oral, declarándose culpables.

As defensas dos tripulantes ecuatorianos han solicitado ao tribunal que a sentenza contemple que a metade da condena cámbiese pola expulsión de España.