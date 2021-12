A estratexia de defensa da tripulación do narcosubmarino: participaron por "necesidad económica" e non falan máis por medo

Primeira sesión do xuízo polo alixo do narcosubmarino de Aldán © Mónica Patxot Primeira sesión do xuízo polo alixo do narcosubmarino de Aldán © Mónica Patxot

A "necesidad económica" empuxou a Agustín Álvarez. Luís Tomás Benítez fixo a viaxe "por la crisis económica de mi país", Ecuador. E Pedro Roberto Delgado necesitaba diñeiro porque tiña un fillo de dous anos con cancro, ao que lamenta que non puido salvar.

Agustín, Tomás e Pedro son os tres tripulantes que cruzaron o Atlántico entre Brasil e Galicia a bordo do narcosumbarino que en novembro de 2019 acabou afundido na ría de Aldán, en Cangas, e este luns foron os grandes protagonistas do xuízo que comezou na sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra contra eles e outras catro persoas.

Os tres puxéronse de pé ante o tribunal ao comezo do xuízo e recoñeceron os feitos que lle atribúe a Fiscalía. Horas máis tarde, unha vez resoltas as cuestións previas, declararon un por un e, respondendo unicamente a preguntas dos seus avogados defensores, foron xustificando as súas razóns.

Ningún deu opción a que o fiscal do caso, Pablo Varela, indagase máis sobre a súa participación e os dous de orixe ecuatoriana explicaron que era por medo. Pedro Roberto porque, de dar máis detalles, "pondría en peligro mi vida y la de mi familia" e Luís Tomás porque "la vida de mi familia está en peligro"

Os tres tripulantes están en prisión provisional por estes feitos e mostraron o seu arrepentimento. Ademais, coincidiron que se sumaron ao transporte da cocaína -máis de 3.000 quilos valorados en 123 millóns- por apuros económicos e en negar que fosen propietarios da droga

Ademais, Agustín recoñeceu os feitos que lle atribúe o fiscal, pero desménteo nunha cousa. Pablo Varela considera que era o piloto do semisumerxible, pero el négao. Ademais, o seu avogado tamén quixo aclarar, no momento das cuestións previas, que non están de acordo coas penas que lle pide o fiscal.

Os sete están acusados de formar parte dunha estrutura criminal internacional que tiña por finalidade cruzar o Atlántico co cargamento de cocaína e o fiscal considéraos autores dun delito contra a saúde pública e pide que sexan condenados a 13 anos e medio de prisión, e o pago de 600 millóns de euros, dúas multas de 300 millóns de euros.

A primeira sesión do xuízo tan só incluíu a declaración destes tres acusados e logo deu paso ao primeiro Garda Civil que participou na investigación porque os avogados do resto de procesados pediron poder declarar ao final da vista oral. Cabe sinalar que os catro xa indicaron, ao comezo do xuízo, que non recoñecen os feitos.

O tribunal concedeulle esta petición, pero negoulle outras como que se debía anular o rexistro na casa dun dos procesados ou que se vulnerou o seu dereito á lexítima defensa porque se fixou a data do xuízo antes de que eles presentasen os seus escritos de defensa.

Na súa detallada declaración, o axente explicou que días antes de que se localizase a embarcación, unha alerta do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de Narcotráfico, con sede en Lisboa xa motivara a posta en marcha dunha ampla operación da Garda Civil, a Policía Nacional e Axencia Tributaria, aínda que o achado foi finalmente casual.

Unha patrulla da Garda Civil que non coñecía esa investigación atopou a un dos acusados, Rodrigo Hermida Bonilla, de madrugada na praia de O Foxo e, ao achegarse, viu que estaba nun coche coas luces acesas enfocando ao mar e que se vía a embarcación e aos tripulantes saíndo da auga.

Este acusado levaba no maleteiro tres bolsas con roupa sen estrear e unhas barras enerxéticas supostamente para os tres tripulantes. Con todo, nese momento, non foi detido porque non se sabía a súa implicación co que estaba a ocorrer na auga.

Segundo leste mesmo axente, as investigacións realizadas antes e despois do achado -a través de envorcados ou localizacións de teléfonos móbiles e de interrogatorios- permitíronlles concretar que os outros catro acusados tiñan planeado saír ao encontro do submarino con outro barco e facer o transvasamento da droga para recollela, pero, finalmente, optaron por poñer en marcha un plan B, afundilo, rescatar aos tripulantes e regresar noutro momento para recuperar a droga.

Segundo este axente, vese claramente que houbo un "hundimiento deliberado" da droga, que estaba preparada en fardos impermeables. Varios gardas civís traballaron durante dúas horas para recuperala da auga.

Tamén este axente revelou o contido do interrogatorio de Rodrigo Hermida, que lles relatou que o acusado Iago Serantes, vigués con domicilio en Palma de Mallorca ao que os investigadores consideran líder da organización, ofrecéralle entre 15.000 e 20.000 euros por participar na descarga. Tamén están acusados o pai do suposto xefe e Iago Rosende, vigués con domicilio en Lleida.