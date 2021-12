Protesta diante da Audiencia por considerar inxusta a actuación da Fiscalía contra un traballador de ENCE

José Manuel Godoy, traballador de Ence, protesta diante da Audiencia Provincial © Mónica Patxot

"Paréceme unha inxustiza que a un compañeiro, por defender o seu posto de traballo, a Fiscalía pida un ano de cárcere", sinala José Manuel Godoy, o traballador da fábrica de Ence en Lourizán, que este luns concentrábase ante a Audiencia de Pontevedra cun cartel no que denuncia a situación que atravesa o seu compañeiro de factoría, Ramiro Cedeira.

A Fiscalía pide un ano de prisión para Ramiro Cedeira, como presunto autor dun delito leve de violación da Casa do concello cando un grupo de traballadores entraron no edificio municipal e despois golpearon o coche do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, cando saíu do despacho para dirixirse ao seu domicilio.

"Paréceme unha inxustiza e unha persecución aos traballadores de Ence", afirma Godoy que pon esta petición da Fiscalía en comparación coa realizada para o que fora deputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por un delito de atentado contra axente da autoridade.

Godoy, que se atopa de baixa por unha incapacidade temporal, aproveita para chamar a atención coa súa protesta durante esta semana en que os medios de comunicación acoden á Audiencia Provincial con motivo do macroxuízo polo primeiro narcosubmarino afundido na ría de Aldán con máis de 3.000 quilos de cocaína.

Tentou subir coa pancarta á sala onde se celebra a vista pero as autoridades dixéronlle que non está permitido facer reivindicacións dentro da sala e por iso permanece na rúa.

"Estou só porque, para unha obra, o primeiro paso é un mesmo. O que queira, que se una", indica este veterano traballador que lamenta a división entre diferentes sectores da fábrica: "Parece ser que para calquera mobilización hai que ter tal consenso que, ao final, non se fai ningunha mobilización. Como hai tanta división dentro dos sectores da fábrica, a min ocorréulleme porque non quero enfrontarme a ninguén. Fago o que me parece que debo facer, fágoo sen consultar con ninguén".

O traballador continuará mostrando todas as mañás a súa solidariedade con Ramiro Cedeira a través desta orixinal protesta ata o venres 17, coincidindo coa celebración do xuízo por narcotráfico.