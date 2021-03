Traballadores de Ence "toman" o Concello en defensa dos empregos da fábrica en Lourizán

Traballadores de Ence nas dependencias municipais de Michelena 30 © Mónica Patxot Traballadores de Ence nas dependencias municipais de Michelena 30 © Mónica Patxot

Un grupo dunha decena de traballadores de Ence conseguían entrar e pecharse no edificio da rúa Michelena do Concello pasadas as 11.00 horas deste xoves 11 de marzo. Inicialmente, estes traballadores concentrábanse ante a Subdelegación do Goberno pero posteriormente, ante a presenza de axentes tanto da Policía Nacional como da Policía Local trasladábanse ata o edificio onde se atopan as oficinas centrais do Concello.

Estes traballadores da empresa estarán pechados de maneira indefinida no vestíbulo da terceira planta do edificio, onde se atopan os despachos dos integrantes do goberno municipal. Reclaman unha solución á situación da empresa pasteira coa modificación do actual artigo 18 da Lei para o cambio climático e a transición ecolóxica ao entender que impide a continuidade da fábrica na súa actual localización en Lourizán.

José Luis García Pedrosa, secretario de organización de Comisións Obreiras, afirmaba que estarán indefinidamente encerrados e en loita en defensa dos seus postos de traballo. O representantes sindical afirma que a ministra Teresa Rivero, responsable de Transición Ecolóxica, está "a perseguir e dando caza" ao persoal de Ence e "se pensan que lles vai a saír gratis están tremendamente equivocados".

García Pedrosa alerta de que intensificarán as protestas en defensa dos empregos e este venres desenvolverán unha manifestación en Madrid ante o Ministerio de Transición Ecolóxica. "Isto é unha reconversión do sector industrial e forestal co obxectivo de que Ence peche" e acusa o BNG e o PSOE de non buscar alternativas para resolver a situación da factoría.

"Só nos deixan como camiño a loita combativa", apunta o representante de CC.OO. Na mesma liña tamén se pronuncia Ana Cedeira, presidenta do comité de empresa das Oficinas centrais de Ence, que reclama unha entrevista directa coa ministra Teresa Rivero e rexeita a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, como interlocutor.

Ence Pontevedra anunciaba este xoves que iniciará o vindeiro luns a súa parada técnica anual, como é habitual no mes de marzo-abril. Segundo a empresa, esta parada técnica anual suporá un investimento aproximado de 2 millóns de euros, na mesma liña que o investimento que Ence fixo na súa fábrica de Navia. Esta cifra destínase a mantemento das intalacións e á mellora e sustentabilidade. Segundo a compañía, 700 persoas traballarán durante estes días nestes labores.