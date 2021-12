Sanxenxo destinará 655.000 euros do orzamento do 2022 ao servizo de axuda no fogar

O Concello de Sanxenxo presume do incremento do investimento social no orzamento para o 2022 cunha partida total de 2,28 millóns de euros nos que se inclúen as dúas garderías, o centro de día, o servizo de axuda no fogar, a escola de adultos e servizos sociais. Unha cifra que supón 131 euros de gasto social por habitante.

A aposta por esta área queda patente nos distintos departamentos que a integran como é o caso do servizo de axuda no fogar.

O Concello contempla nas contas de 2022 todas as horas concedidas pola Xunta de Galicia para o SAF e que supoñerá a prestación de 2.681 horas fronte ás 2.212 actuais. Este reforzo permitirá reducir a lista de espera do servizo que na actualidade supera as 50 familias e un investimento total de 655.200 euros, o dobre respecto a 2016.

Outra partida importante, 580.000 euros, destinarase ao servizo das dúas garderías municipais, a de O Tombo e a de O Revel, cuxa xestión saíu a licitación este mesmo ano cun orzamento maior e para dar servizo a 99 nenos e nenas.

Para o centro de día municipal, que conta na actualidade con 48 usuarios, órzanse 429.000 euros. Os usuarios pagan unha media de 130 euros, transporte incluído. Para a escola de adultos, as contas municipais reservan unha partida de 72.782 euros.

O plan de emerxencia social é outra área importante dentro deste servizo con case 40 familias que solicitan esta axuda para o pago do alugueiro, recibos ou alimentos. A esta área destínanse 55.000 euros.

O resto do orzamento destínase a outros servizos sociais como educación familiar, CIM, Omix, asistencia social ou o Programa de Inserción Social.