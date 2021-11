Unha ducia de vaipolorío limpa a presa do Muíño de Cabanas

Un grupo de doce persoas voluntarias convocadas polo colectivo ecoloxista Vaipolorío limpou este sábado a presa do Muíño de Cabanas, na parroquia de Salcedo.

O de Cabanas foi o primeiro muíño restaurado no río Gafos, denominado alí río Tomeza, aínda que na mesma parroquia os veciños tamén arranxaron outros dous, os da Cancela de Arriba e de Abaixo -no 2006 e o 2010-, situados xunto ao río Cubela, un afluente do Tomeza.

Os traballos consistiron na retirada da terra procedente das crecidas do río e tamén moita folla, xa que a canle do río está rodeado de árbores de folla caduca.

O obxectivo era impedir que se obstruise a presa e mesmo que queda obstaculizado o cubo do muíño, de modo que este se atope en óptimo estado no momento de maior afluencia de auga para poder moer.

Os responsables de Vaipolorío destacan que se trata de traballos típicos do mantemento do muíño, o único capaz de moer.