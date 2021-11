Os Orzamentos do Estado son, segundo o PSOE, "unha magnífica nova para Pontevedra"

Os senadores do Partido Socialista por Pontevedra, Marica Adrio e Modesto Pose aseguraron que a aprobación do Congreso aos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) "é unha magnífica nova para Galicia e para a provincia".

Nunha rolda de prensa celebrada este venres sinalaron que os PGE prevén un investimento de 236,54 millóns de euros para a provincia de Pontevedra, elevando o investimento medio aos 412,5 euros por habitante. Con todo, os senadores destacaron o gasto social (6 de cada 10 euros) como o primeiro impacto na provincia.

Os 39,5 millóns de euros que o Goberno transferirá á Xunta para as obras do hospital Montecelo, con cargo ao Fondo de Compensación Interterritorial e o Fondo Complementario foron especialmente destacados.

Tamén citaron que as obras do nó de Bombeiros (2,2 millóns) "arrancarán finalmente cun Goberno socialista despois de que Ana Pastor prometera a súa execución en 2015".

Aseguraron que as obras da autovía A-57 "avanzarán significativamente" (23,7 millóns de euros) despois de corrixir os "graves defectos do proxecto orixinal", que "obrigou a facer importantes correccións no proxecto elaborado polo anterior Executivo".

Tamén dixeron que estes PGE "farán realidade" o paseo marítimo entre Pontevedra e Marín (1,7 millóns de euros) e o cuartel da Garda Civil de Arousa en Cambados (3,6 millóns de euros) e darán un "impulso definitivo" á depuradora de Poio-Sanxenxo (3,4 millóns de euros) para "avanzar no saneamento da ría de Pontevedra".

Modesto Pose e Marica Adrio concluíron que "o de Pedro Sánchez é o Goberno das realidades con Galicia" e subliñaron que foi este Executivo o que completou as obras do AVE "paralizadas estrepitosamente" durante o período de Ana Pastor á fronte do Ministerio de Fomento e tamén foi "o que aprobou a rebaixa das peaxes na AP-9".

Pose e Adrio lembraron que estes Orzamentos "so tiveron os votos en contra da dereita e do BNG" a este respecto afirmaron que "o do PP agardabámolo porque se opoñen a todo, pero non o do BNG, que quedou illado coa dereita, incapaz de sumar coas forzas de progreso", concluíu Pose.