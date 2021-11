Sete militares da Brilat resultan feridos durante un exercicio de instrución

Sete militares da BRILAT, destinados no Batallón de Zapadores VII con sede na Base Xeral Morillo de Pontevedra, resultaron feridos ao sufrir un accidente cun Vehículo de Combate de Zapadores (VCZ) durante un exercicio de instrución e adestramento que se realizaba na tarde do martes nas instalacións do campo de tiro e manobras do Teleno, termo municipal de Luyego, na provincia de León.

Segundo informa o Ministerio de Defensa, os feridos son un sarxento, xefe de vehículo, e seis soldados que formaban parte da tripulación dun VCZ.

O accidente ocorreu ás 18:50 horas do martes 23 de novembro, cando se produciu a caída por un noiro e posterior envorco, do vehículo blindado ocupado polos sete militares, resultando feridos de diferente consideración.

Estes zapadores da BRILAT estaban a realizar un exercicio táctico contemplado no programa anual de preparación e no que tamén participaban outras unidades da BRILAT. No momento do accidente foron atendidos polo persoal militar sanitario da unidade que, como é habitual neste tipo de exercicios, sempre se atopa presente durante a súa realización.

Unha vez estabilizados os militares foron evacuados por ambulancias militares e do servizo público de Sanidade de Castela e León (SACYL) sobre o Complexo Asistencial Universitario de León para avaliación e tratamento. Ao longo da noite realizáronselles diversas probas médicas que están pendentes de valoración.

Segundo a última información reportada por Defensa ás 11.00 horas deste mércores "os militares atópanse ingresados no centro hospitalario en observación e en estado estable, pendentes de evolución".