A Brilat, recta final de ano coa mente en Iraq e Mali e o corazón en dous incidentes de manobras

A Brigada Galicia VII, Brilat, chega ao novo ano 2022 coa mente posta en Mali e Iraq e co corazón encolleito tras dúas desgrazas moi seguidas á beira de casa. Desde o mes de novembro, 450 soldados atópanse inmersos en misións internacionais en ambos os países e, pouco despois, un accidente e unha indisposición durante o período de manobras en León e en Galicia deixaron sete feridos e unha militar falecida.

En Iraq e Mali están despregados desde novembro militares procedentes, fundamentalmente, do acuartelamento de Cabo Noval, na localidade de Siero, en Asturias, asumindo misións que afianzan o compromiso das Forzas Armadas coa seguridade destes países que, en anos anteriores, viuse comprometida por atentados terroristas.

O continxente A/I XV que se despregou no marco da Operación Apoio a Iraq da OTAN está composto por 125 militares da Brilat. A misión principal do continxente é a de proporcionar seguridade e protección ao persoal da coalición que está integrado na NATO MISSION IRAQ ( NM-I nas súas siglas en inglés) e que son os responsables do realizar o asesoramento ás autoridades do goberno de Iraq no ámbito da estrutura de seguridade nacional e no ámbito do sistema educativo profesional militar.

O continxente EUTM Mali XIX cumpre a operación que lidera a Unión Europea en terras malianas composto por 325 militares da Brilat. O seu traballo alí céntrase en contribuír á mellora da capacidade operativa das Forzas Armadas malianas e en apoio á organización G5 SAHEL, apoiar o restablecemento do control do estado en todo o país e fortalecer a cooperación rexional para facer fronte ao terrorismo e o tráfico ilegal de seres humanos.

Estas dúas misións internacionais prolongaranse entre novembro e maio de 2022 e o groso de ambos os continxentes procede do Rexemento Príncipe 3 da Brigada en Asturias. Son soldados do Batallón de infantería protexida San Quintín I/3 e do Batallón Toledo II/3, aínda que tamén reciben apoio e unidades específicas das outras bases da Brigada, fundamentalmente, efectivos con base en Figueirido.

Antes de irse a ambas as misións, que lles manterán seis meses ás Iraq e Mali, participaron nun acto pouco habitual, unha visita ao santuario da Peregrina para un acto de Bendición dunha imaxe da Divina Peregrina que xa acompaña aos soldados en zona de operacións.

Cando estes militares xa se atopaban en Iraq e Mali, as malas noticias chegaron desde terra. O 23 de novembro sete militares da Brigada resultaron feridos ao sufrir un accidente, caer por un noiro e envorcar cun Vehículo de Combate de Zapadores ( VCZ) durante un exercicio de instrución e adestramento nas instalacións do campo de tiro e manobras do Teleno, termo municipal de Luyego, en León.

Trátase de sete soldados novos, todos eles destinados no Batallón de Zapadores VII con sede na Base General Morillo de Figueirido, seis soldados e un sarxento, este último o xefe de vehículo. Estaban a realizar un exercicio táctico contemplado no programa anual de preparación e no que tamén participaban outras unidades da Brilat.

E xa en decembro, as malas noticias volveron chegar desde unhas manobras. Unha militar de 35 anos, faleceu o 17 de decembro no Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra tras sufrir unha indisposición mentres participaba nun exercicio de instrución e adestramento entre Santa María de Oia, Barro e Meis.

A moza, destinada no Grupo Loxístico VII da Brigada Galicia VII, Brilat, con sede en Figueirido, sentiu indisposta, foi atendida polo persoal militar sanitario da unidade que acompañaba o exercicio de instrución e finalmente fueu evacuada nunha ambulancia militar ao hospital, onde faleceu.