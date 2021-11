Recibe a alta o primeiro dos sete militares da Brilat feridos durante un exercicio de instrución en León

Os sete militares da Brigada Galicia VII, Brilat, que o martes resultaron feridos durante un exercicio de instrución en León evolucionan de forma favorable e un deles recibirá a alta médica na tarde deste xoves.

Fuentes militares confirmaron que os outros seis van permanecer ingresados en Complexo Asistencial Universitario de León, aínda que un deles está previsto que reciba a alta ao longo da mañá do venres.

Os outros cinco seguirán hospitalizados "algún día máis" en observación, pero estas mesmas fontes confirman que progresan favorablemente e responden ben á medicación.

Ata León desprazáronse as familias dos sete feridos, que lles acompañaron durante estes días no hospital. Ademais, están con eles compañeiros da Brilat que acompañan de forma permanente aos familiares e feridos e actúan de ligazón entre o hospital e as familias.

Os sete feridos son seis soldados e un sarxento destinados no Batallón de Zapadores VII con sede na Base Xeral Trasfogueiro de Figueirido e estaban a realizar un exercicio de instrución e adestramento no campo de tiro e manobras do Teleno, en Luyego, na provincia de León.

Resultaron feridos, segundo confirmou o Ministerio de Defensa, ao sufrir un accidente cun Vehículo de Combate de Zapadores ( VCZ), un vehículo blindado, sobre as 18:50 horas do martes 23 de novembro. O vehículo caeu por un noiro e logo envorcou.