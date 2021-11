Dúas persoas quedan atrapadas dentro do seu vehículo ao caerlles encima un cuberto

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) informou que ás dez da noite deste luns, no municipio de Barro, dúas persoas necesitaron ser liberadas do interior do vehículo no que se atopaban ao caerlles encima un cuberto.

Foi un familiar dos implicados quen contactou co 112 para solicitar axuda para as persoas atrapadas. Na comunicación, afirmábase que o coche estaba aparcado baixo un cuberto e que este acababa de vir abaixo coas dúas persoas no seu interior.

De inmediato, notificóuselle o ocorrido aos Bombeiros de Ribadumia, aos servizos médicos, á Garda Civil e aos membros de Protección Civil de Barro.

Por fortuna, as dúas persoas atrapadas resultaron ilesas.