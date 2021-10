RADIO.- O breaking galego mira expectante á creación da Federación Galega de Baile Deportivo

Liga Galega de Breaking celebrada en el CGTD de Pontevedra © Vella Escola

A constitución da Federación Galega de Baile Deportivo é un paraugas fundamental para quen practica breaking e queren prepararse para esas posibilidades que abriu o seu recoñecemento como disciplina olímpica en París 2024.

O pontevedrés Alberto Pérez Portela, 'Jumber' é unha desas promesas e este pasado setembro fíxose co evento da Liga Galega de Breaking que se celebrou no Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Alí tiveron ocasión de falar co secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, sobre o que supoñería para quen practica esta disciplina deportiva estar na Federación Galega.

"É moi importante porque nos permitiría usar o Centro de Tecnificación para a preparación que necesitamos. Esperemos que se cumpra porque para ter opción de chegar aos Xogos Olímpicos ou conseguir unha representación necesitamos tomalo moi en serio", di no podcast do Cara a cara.

Fálanos ademais en PontevedraViva Radio doutros eventos como o recente Madrid Urban Sports, onde a representación galega de BBoys e BGirls - así se denomina aos mozos e mozas que practican o breaking -, deixou o pavillón moi alto.