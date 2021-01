RADIO.- O breaking galego necesita recursos para traer medallas nas Olimpíadas de París 2024

O BBoy pontevedrés Jumber en PontevedraViva Radio © Mónica Patxot Jumber na práctica do breaking © Jumber

Os Xogos Olímpicos de París 2024 parece que pretenden atraer a atención do público máis novo. Catro novas disciplinas estarán presentes: o surf, a escalada, o skateboard e o breaking (breakdance). Jumber é pontevedrés, ten 23 anos e comezou a practicar esta última disciplina fai case cinco anos, a través das propostas de Noites Abertas.

Actualmente pertence ao grupo pontevedrés de breaking Flava Brothers e tamén está federado no Club Deportivo da Rúa da Coruña, o primeiro en toda España en pertencer á Federación Española de Baile Deportivo que é o que ampara aos BBoys e BGirls, denominación que se utiliza para quen practica breaking.

Jumber explica no Cara a cara os hándicaps aos que se enfrontan nestes momentos, non só - como calquera deportista nesta pandemia -, ás restricións, senón tamén en carencia de instalacións, asesores físicos e médicos... etc. En Pontevedra, dispoñen dun espazo na Casa da Luz, pero non cumpre con requisitos para unha óptima práctica. Por iso é polo que faga un chamamento ás administracións, desde a local ata a autonómica, para que estes posibles deportistas olímpicos, poidan adestrar en e cunhas condicións que corresponden ao novo status do breaking.

Optimismo mirando a París teno: "en Galicia hai nomes que poden destacar nos campionatos de España e posicionarse ben na selección para as Olimpíadas; iso conleva moita preparación física e mental pero como imos traer medallas se non nos deixan adestrar".

Estudo pioneiro sobre breaking

Jumber é o 'nome de guerra' de Alberto Pérez Portela. É investigador titulado en Actividade Física, Deporte e Saúde; mestre graduado e monitor de tempo libre. Explica no podcast de PontevedraViva Radio que fai menos dun ano, publicou o seu traballo de fin de máster na revista británica International Journal of Performance in Analysis in Sports un estudo pioneiro sobre breaking que "pode ser de utilidade para adestradores, ou preparadores físicos a nivel olímpico ou profesional en torno ao breaking".

O seu traballo de fin de grao 'Efectos dun programa de breaking na condición física de persoas con discapacidade intelectual' e aplicado con usuarios do Centro Xoán XXIII, onde traballou como monitor, evidencia que esta práctica é terapeútica.