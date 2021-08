Comeza o acondicionamento interior do Centro Sociocultural de Tenorio

Visita do alcalde de Cerdedo-Cotobade e o concelleiro Pepe Pichel ás obras do Centro Sociocultural de Tenorio © Concello de Cerdedo-Cotobade Visita do alcalde de Cerdedo-Cotobade e o concelleiro Pepe Pichel ás obras do Centro Sociocultural de Tenorio © Concello de Cerdedo-Cotobade Visita do alcalde de Cerdedo-Cotobade e o concelleiro Pepe Pichel ás obras do Centro Sociocultural de Tenorio © Concello de Cerdedo-Cotobade

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e o concelleiro Pepe Pichel inspeccionaron a marcha dos traballos de construción do Centro Sociocultural de Tenorio, cuxos operarios acaban de rematar a instalación do falso teito e o sistema de compartimentación do salón principal.

Nestes días estase rematando o acondicionamento interior dos distintos espazos dos que disporá esta nova infraestrutura sociocultural moi demandada pola veciñanza de Tenorio e que vai cumprindo as diversas fases comprometidas pola empresa adxudicataria da obra baixo a supervisión semanal do alcalde e dos técnicos municipais do Concello de Cerdedo-Cotobade.

Este inmoble, que conta cun orzamento de 620.000 euros, está a ser executado pola firma Coviastec, gañadora do concurso público e que ofreceu unha baixa de case o 6% sobre a licitación, melloras por 96.000 euros e unha garantía de cinco anos.

O recinto, ubicado entre o Centro de Saúde e o lugar de Covas, érguese sobre unha parcela de 1.670 metros cadrados e está conectado coa travesía a través de beirarrúas.

O edificio ten unha superficie construída de 560 metros cadrados e disporá dunha dobre sala con espazos de 170 e 107 metros, respectivamente, que se poderán usar de xeito conxunto ata alcanzar unha capacidade para 300 persoas.

O Centro Sociocultural tamén contará con tres aulas para accións formativas e cursos, dúas oficinas, catro aseos dos que dous serán adaptados, tres espazos de almacén e un porche.

A maiores disporá dun miradoiro interior con balcón na súa parte posterior que ofrecerá unhas vistas completas da parroquia de Tenorio e de parte do Val do Lérez.

O rexedor destacou, na recta final desta infraestrutura cultural, que a parroquia de Tenorio benefíciase de actuacións que rondan os 5 millóns de euros no último ano, xa que vén de rematarse a rehabilitación integral do colexio, e estase executando a reforma interior da Escola de Música da Banda de Tenorio, o plan de mellora de pistas, a rede de saneamento integral, a instalación da fibra óptica e a humanización da travesía interior de Tenorio así como a posta en marcha dunha fase do plan de compostaxe no municipio.