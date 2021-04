As obras do Centro Sociocultural de Tenorio van cumprindo os prazos

Centro Sociocultural de Tenorio © Concello de Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade informou este luns que as obras do Centro Sociocultural de Tenorio "marchan a bo ritmo e cumprindo coas prazos comprometidos". O alcalde, Jorge Cubela mantén que a veciñanza desta parroquia poidan dispoñer deste edificio durante este ano 2021.

Trátase dunha infraestrutura de uso social e cultural duns 560 metros cadrados cun investimento duns 620.000 euros.

Nestes días estase rematando o acondicionamento interior dos distintos espazos dos que disporá este novo contedor sociocultural moi demandado pola veciñanza de Tenorio.

Este inmoble está a ser executado pola firma Coviastec, gañadora do concurso público e que ofreceu unha baixa de case o 6% sobre a licitación, melloras por 96.000 euros e unha garantía de cinco anos.

O recinto, ubicado na travesía da parroquia entre o Centro de Saúde e o lugar de Covas, érguese sobre unha parcela de 1.670 metros cadrados e disporá dunha dobre sala, de 170 e 107 metros, respectivamente, que se poderá usar de xeito conxunto grazas aos seus tres pórticos de dúas augas e á súa envolvente con peche de dúas follas ata alcanzar unha capacidade para 300 persoas.

Deste modo este amplio e soleado edificio, poderá acoller todas as actividades da contorna, con especial beneficio para os maiores e os colectivos culturais e musicais de Tenorio que terán neste espazo un punto de encontro habitual para acoller o dinamismo do que fai gala esta parroquia.

O Centro Sociocultural tamén contará con tres aulas para accións formativas e cursos, dúas oficinas, catro aseos –dous deles para persoas con discapacidade–, tres espazos de almacén e un porche. Terá garantidos todos os servizos, xa que a parcela conta con auga, saneamento e electricidade, e un acceso axeitado, posto que o predio está conectado coa travesía a través de beirarrúas.

UN MIRADOIRO INTERIOR CON BALCÓN

A maiores disporá dun miradoiro interior con balcón na súa parte posterior que ofrecerá unhas vistas completas da parroquia de Tenorio e de parte do Val do Lérez.

O rexedor destacou na recta final desta infraestrutura cultural que a parroquia de Tenorio benefíciase de actuacións que rondan os 5 millóns de euros no último ano, xa que veñen de rematarse a rehabilitación integral do colexio, estase executando a reforma interior da Escola de Música da Banda de Tenorio e o plan de mellora de pistas e están tamén en marcha a rede de saneamento integral, a instalación da fibra óptica e a humanización da travesía interior de Tenorio así como a posta en marcha dunha fase do plan de compostaxe que se leva a cabo no municipio, etc.