Galicia atrasa o toque de queda ás 23:00 e permitirá a restaurantes dar ceas

Clientes nas terrazas de Sanxenxo © Cristina Saiz

Ata o de agora Galicia está, segundo Alberto Núñez Feijóo, "surfeando" a cuarta onda da covid-19 "sen impactos". A actual situación epidemiolóxica fai que as autoridades sanitarias sexan "optimistas", engadiu o presidente galego, polo que avanzaremos na desescalada.

O comité clínico acordou dar "pequenos pasos cara adiante", explicou este mércores o presidente da Xunta, e facelo "con firmeza pero con prudencia" porque, segundo recoñeceu, "temos que seguir sendo cautos".

A principal medida que adoptará Galicia será atrasar o toque de queda ata as once da noite. Será a partir do venres e estará vixente como ata o de agora ata as seis da mañá. Manterase, iso si, o peche perimetral da comunidade.

"Nos podemos abrir sen límite porque a situación en España nos preocupa", sinalou Alberto Núñez Feijóo, que insistiu en que só se poderá entrar ou saír de Galicia por causas debidamente xustificadas, entre as que citou os motivos laborais.

A hostalería, en xeral, manterá o seu horario tope ás nove da noite. Pero, con condicións, permitirase a aqueles locais que teñan licenza de restaurante ofrecer ceas ata as once da noite, o novo límite do toque de queda.

Os requisitos para iso, ademais de ter a licenza, serán que os clientes deben reservar a cea mediante cita previa, que os restaurantes conten cun rexistro de clientes que permitan rastrexar posibles brotes e que instalen medidores de CO2 nos seus locais.

O terceiro ámbito no que se relaxarán as restricións será nas residencias de maiores. A partir do venres os seus usuarios poderán recibir a visita de calquera persoa, sempre con cita previa e dun nun. Ademais os maiores poderán saír do centro tres veces por semana.

PREOCUPA PONTEVEDRA E VIGO

Galicia atópase é unha situación "boa" e que está "tendente á estabilización", segundo Feijóo, a pesar de que preocupa a "lixeira subida" que rexistran cidades como Pontevedra e Vigo. "O que fixemos ou 18 de marzo e na Semana Santa foi o correcto", defendeu.

Todos os indicadores, sinalou o presidente da Xunta, melloraron, rexístrase unha baixada "moi relevante" da mortalidade, cumpríronse 25 días sen positivos en residencias e o 29% da poboación diana recibiu xa, polo menos, unha dose da vacina

A pesar diso, Núñez Feijóo apuntou que tamén hai "algún risco" como a "incerteza" na entrega das doses comprometidas de vacinas ou a interrupción de AstraZeneca ou Janssen porque "é evidente que é un nubarrón no horizonte".