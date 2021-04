Os consumos de auga e lixo confirman o tirón de Sanxenxo a pesar das restricións

Pese ao nivel alto de restricións co que Sanxenxo viviu esta semana Santa, os datos rexistrados de lixo xerado e consumo auga indican que o municipio mantivo o seu tirón turístico.

Tomando como referencia os catro días forte da celebración (xoves venres, sábado e domingo), a concesionaria do lixo recolleu 117.390 quilos fronte aos 102.780 recollidos os mesmos días da semana anterior, un 14,21% máis que nas xornadas nas que xa Sanxenxo atopábase en nivel alto de restricións. En canto ao consumo de auga, o incremento foi menor, dun 6,40%, ao pasar dos 18.899 metros cúbicos aos 20.107 do mesmo período.

A recadación rexistrada no aparcamento público de Nauta referenda os datos de consumo. Así, de luns a domingo desta semana Santa facturáronse 6.954 euros no estacionamento municipal fronte aos 3.569 rexistrados na semana anterior. O sábado foi o día de maior facturación con 1.780 euros seguido do domingo con 1.312 euros.

Sanxenxo que conta con máis de 6.000 vivendas de segunda residencia de galegos e unha ampla rede de aloxamentos hostaleiros que se reduciu, polas actuais circunstancias sanitarias, a 1.500 prazas e de vivendas turísticas, tamén mermadas ao 50%, logrou atraer aos seus visitantes máis fieis e de proximidade a gozar da Semana Santa.

BO COMPORTAMENTO, "A TÓNICA XERAL"

En canto ás actuacións realizadas pola Policía Local para o control e vixilancia de espazos públicos e terrazas, o goberno local destaca o bo comportamento como "a tónica xeral" deste período festivo. Os axentes tramitaron un total de 31 denuncias por máscara, 9 por desacato á autoridade e 12 de tráfico.

O goberno local destaca "a profesionalidade" do sector hostaleiro que, a pesar das circunstancias e restricións, mantiveron baixo control os aforos e medidas dos seus negocios, salvo algunha excepción que, en ningún caso, marca a regra.

A Policía Local mantivo a vixilancia por terra e por aire cos catro drons adquiridos o verán pasado para o control de aforos en praias e que agora se incorpora aos operativos de vixilancia rutineiros de terrazas e espazos públicos facilitando e axilizando o labor policial.