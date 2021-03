A Lama cede unha parcela a Sogama para crear unha nova planta de transferencia de residuos urbanos

Pleno do Concello da Lama © Concello da Lama David Carrera, tenente de alcalde da Lama © Concello da Lama

A corporación do Concello da Lama aprobou por unanimidade dos concelleiros presentes pertencentes aos grupos do Partido Popular, Ciudadanos e BNG, a cesión a Sogama por tempo indefinido dunha parcela municipal no polígono de Racelo para a construción dunha nova instalación da planta de transferencia de residuos urbanos.

Dará servizo os municipios que ata o momento viñan sendo atendidos pola microplanta xa existente na Lama.

A aprobación desta cesión permitirá ao Concello da Lama non ter que realizar gasto algún polo desprazamento fóra do municipio dos camións que prestan o servizo de recollida de lixo e, desde Racelo, se seguirá atendendo desde a nova planta de transferencia aos concellos limítrofes de Fornelos de Montes, Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas, como ata agora.

A cesión dos terreos será exclusivamente para o fin da construción e xestión da citada instalación de transferencia de residuos, revertendo a mesma ao Concello unha vez terminada a utilización para tal fin polo que en ningún caso se poderá producir transmisión da titularidade das parcelas.

Sogama deberá tramitar e aboar as taxas correspondentes ao Concello da Lama pola tramitación dos permisos e licenzas, taxas e impostos que se deriven da súa posta en funcionamento e actividade.

EXECUCIÓN DO ORZAMENTO 2020

Por outra banda, o alcalde Jorge Canda deu conta da situación económica e do grao de execución do orzamento correspondente ao pasado exercicio 2020 onde se detecta como dato de importancia o feito de que o Concello da Lama executou un gasto de 3.144.000 euros, o que quere dicir que duplicou na práctica o orzamento previsto e aprobado pola corporación.

Ademais, como dato de solvencia e equilibrio orzamentario, o alcalde sinalou que as facturas deste Concello páganse nunha media de 7 días, unha vez presentadas e conformadas, non tendo morosidade algunha.

Asemade, Canda informou ao pleno de que o remanente obtido polo Concello no exercicio do 2021, pese a ser un ano marcado pola covid-19, foi de 542.000 euros.