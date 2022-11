A nova planta de transferencia que Sogama constrúe na Lama, en servizo antes do verán

Ao longo do primeiro semestre de 2023, se se cumpren as previsións de Sogama, a nova planta de transferencia que esta sociedade ambiental constrúe no polígono industrial de Racelo, na Lama, comezará a dar servizo a todos os concellos da zona.

A nova planta, na que se están a investir máis de 1,8 millóns de euros, está nunha parcela de case 2.300 metros cadrados. Contará cunha superficie construída duns 600 metros cadrados para atender a A Lama, Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes e Ponte Caldelas.

Con capacidade para máis 5.000 toneladas anuais de residuos urbanos, a planta poderá transvasar tanto os envases lixeiros (bolsa amarela) como a fracción resto (bolsa negra).

No seu momento, tamén procesar a materia orgánica recollida de forma diferenciada a través do contedor marrón, en proceso de implantación en Galicia.

O presidente de Sogama, Javier Domínguez, que visitou as obras acompañado polo alcalde, Jorge Canda, destacou que a nave disporá dun compactador fixo, unha báscula e un sistema de translación de contedores con capacidade para dúas unidades.

Isto permitirá que se independice en certa medida o funcionamento da planta do transporte, que en momentos puntuais pode sufrir atrasos por variacións nas condicións do tráfico, posibles avarías ou indisposición dos condutores.

Tamén estará dotada dun aparcadoiro de contedores, un edificio de oficina, vestiario e almacén, e, a maiores, contará cunha depuradora de augas residuais.

Así mesmo, autoabastecerase enerxeticamente con paneis solares, fomentando deste xeito as enerxías renovables para facer fronte ao cambio climático.

Unha vez rematada, esta planta integrarase na rede de infraestruturas promovida pola Xunta de Galicia para valorizar a materia orgánica procedente da recollida selectiva.