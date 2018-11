SOGAMA negocia co Concello da Lama o mantemento da planta de transferencia

O xerente de Sogama, Javier Domínguez, e o alcalde da Lama, Jorge Canda, acordaron asinar un convenio co fin de que o Concello se faga cargo, nun futuro inmediato, do mantemento da planta de transferencia existente no municipio.

Jorge Canda agradeceu a visita do xerente de Sogama e trasladoulle a súa boa disposición a subscribir este convenio a condición de que se proceda á renovación do parque de contedores existente no municipio os cales, en moitos dos casos, superan os dez anos de vida.

O rexedor tamén estableceu como elemento compensatorio por afrontar este mantemento o pago, por parte de Sogama ao Concello, dun canon anual en función das toneladas de lixo recollidas neste recinto de pretratamiento ambiental.

Tendo en conta que a planta de transferencia da Lama recolle na actualidade os residuos sólidos urbanos de Ponte Caldelas, Fornelos de Montes, Cotobade e A Lama para o seu empacado e traslado posterior en camións de Sogama ao seu central de Cerceda, o alcalde suxeriu o establecemento dun sistema en función do peso procesado co fin de que a cantidade entregada axustásese á realidade do lixo concentrado neste establecemento situado no polígono industrial de Racelo.