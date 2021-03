O Sergas apenas fixo 275 PCR nas últimas 24 horas na área sanitaria

A Consellería de Sanidade informa este mércores que a área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ten 209 casos activos de covid-19, 6 menos que onte martes. Nas últimas 24 horas o Servizo Galego de Saúde apenas fixo 275 probas PCR nesta área sanitaria.

En canto á presión hospitalaria, mantéñense 13 pacientes covid ingresados en planta de hospitalización -12 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra 1 no Hospital do Salnés. Así como 4 pacientes críticos na Unidade de Coidados Intensivos (UCI) do Hospital Montecelo.

Así mesmo, permanecen 192 casos de coronavirus evolucionando nos seus domicilio.

Desde o inicio do plan de continxencia pola pandemia curáronse 12.300 pacientes (16 máis que no día de onte) e faleceron por este virus na área sanitaria 161 pacientes.

En canto a realización de probas PCR, nas últimas 24 horas fixéronse 275, que se engaden ás 179.190 xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

A incidencia acumulada é un dos termos epidemiolóxicos clave para observar a evolución diaria da epidemia en cada territorio. Este 24 de marzo a incidencia acumulada a 7 días na cidade de Pontevedra segue incrementándose e xa é de 28,57 casos confirmados por cada cen mil habitantes, mentres que a referencia a 14 días segue con tendencia á baixa con 47,61 casos.

GALICIA

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 2.447, deles 934 son da área da Coruña, 182 da de Lugo, 160 da de Ourense, 209 da de Pontevedra, 501 da área de Vigo, 272 da de Santiago e 189 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 39 están en UCI, 198 en unidades de hospitalización e 2.210 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 111.313 persoas curadas, rexistrándose 2.325 falecementos.

O número de PCR realizadas é de 1.811.822.

O número de doses de vacina contra a covid-19 administradas é de 405.527.