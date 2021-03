Nauta Sanxenxo dá luz verde á remodelación da zona portuaria e da Praza do Mar

Infografía do proxecto "Batea en terra" © Concello de Sanxenxo

O Consello de Administración de Nauta Sanxenxo deu luz verde este venres á primeira fase do proxecto de remodelación da zona portuaria "Batea en Terra", asinado por Paredes e Pedrosa Arquitectos, na que se inclúe a substitución de bancadas-escaleiras da Praza dos Barcos por un suave noiro axardinado que mellore a conexión da praza coa vila.

A entidade local logrou, só no últimos tres anos, 475.305 euros de beneficios que permitirán financiar con solvencia a actuación que roldará os 300.000 euros.

As outras dúas fases, a do umbráculo e a remodelación do edificio de Capitanía Marítima, completarán un proxecto valorado en 7.799.247 euros e para as que é preciso a modificación do Plan Especial de Ordenación do Porto e o de Utilización dúas Espazos Portuarios.

Nauta Sanxenxo adianta que este proxecto financiarase en cada unha das fases con fondos propios da entidade, así como achegas doutras administracións, sen que supoña custo algún aos veciños do municipio. Cabe lembrar que xa se tramitou en Portos de Galicia a ampliación da concesión actual co obxectivo de executar a totalidade do proxecto con todas as garantías.

Nauta contratará agora o proxecto básico global e o de execución desta primeira fase coa intención de poder iniciar as obras tras o verán para non interferir na actividade turística. A actuación contempla unha rampla axardinada de vexetación autóctona con pasarelas de madeira que permitirán a integración coa Praza dos Barcos e o Paseo de Silgar logrando un espazo plenamente accesible.

Nesta primeira fase, inclúese a adaptación de novos accesos de vehículos tanto ao porto deportivo como pesqueiro polo interior do aparcamento subterráneo, así como o reforzo estrutural para soportar o peso do umbráculo.

A proposta foi aprobada por unanimidade por todos os membros do Consello de Administración de Nauta. Durante a sesión, tamén se acordou, previos informes financeiros, manter o orzamento ao redor dos 2 millóns de euros para 2021.