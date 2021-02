Xa hai wifi gratuíto nas inmediacións do porto deportivo de Sanxenxo

Toda a contorna do porto deportivo de Sanxenxo, incluídas a Praza dos Barcos e a Praza do Mar, conta xa con conexión a internet a través dun sistema wifi gratuíto.

Telefónica, a empresa encargada da colocación dos once dispositivos de acceso, nove exteriores que cubrirán a balsa de auga do porto deportivo, e dous interiores, para dar cobertura á Sala Nauta e á Capitanía, culminou a finais da semana pasada os traballos.

Un dos receptores exteriores instalouse no exterior do aparcadoiro de Nauta, en dirección a Silgar, coa intención de que o sinal poida alcanzar ao areal e parte do paseo.

A instalación deste servizo con fibra óptica ten un custo total de 19.811 euros, dos que 15.000 son sufragados con fondos europeos, a través do programa Wifi4 EU, e 4.811 son achegados por Nauta.

A partir de agora será o Concello de Sanxenxo o que se encargue do mantemento e as conexións deste sistema, que abarca unha área duns 200.000 metros cadrados.

Nauta encargarase de pagar o acceso a internet (gastos operativos) durante tres anos como mínimo e proporcionarase unha velocidade mínima de 30 Mbps, sen limitar o tráfico aos usuarios da rede sen fíos, excepto o poder realizar unha distribución equitativa do ancho de banda entre os usuarios en horas punta de utilización da rede.

Este é o primeiro espazo público en Sanxenxo con internet sen custo, pero o goberno local contempla dentro do proxecto Red.es a instalación de polo menos 35 puntos wifi gratuíto en lugares estratéxicos das distintas parroquias do municipio nos próximos meses.