Mollabao Sí! solicita unha serie de melloras de accesibilidade ao proxecto de reforma de Rosalía de Castro

Xuntanza entre Juan Saenz-Diez Malvar, de Mollabao Sí! e o concelleiro Demetrio Gómez © Concello de Pontevedra

Tanto o concelleiro de Obras Demetrio Gómez como Juan Saenz-Dez Malvar, representante veciñal da asociación Mollabao Si!, consideran positivo o encontro telemático mantido durante as últimas horas para analizar o proxecto de reforma da rúa Rosalía de Castro, que nunha parte importante afecta o barrio de Mollavao.

Segundo manifestaba este mércores demetrio Gómez, o colectivo veciñal realizou algunhas achegas ao proxecto elaborado polos técnicos, entre elas solicitaron solicita que a zona verde prevista nese punto se eleve ata o nivel da rúa Rosalía de Castro e que na marxe de enfronte se amplíe a beirarrúa cubrindo o regacho que hai a carón.

Saenz-Diez Malvar tamén pedía a inclusión neste proxecto da reforma de todas as rúas perpendiculares a Rosalía de Castro. Demetrio Gómez indica que está prevista a reordenación da rúa Simón Bolívar ata a Casa do Mar e que neste proxecto, en principio, non se contemplan actuacións adicionais. O concelleiro lembraba que, en todo caso, esta iniciativa céntrase na reforma da rúa Rosalía de Castro e non de todo o barrio.

Pola súa banda, a través de redes sociais, o colectivo veciñal considera que é un proxecto "moi interesante e que vai cambiar en gran medida o aspecto do noso barrio".

Tras esta toma de contacto inicial esperan volver manter un novo encontro para achegar novas suxerencias que melloren este proxecto e Mollabao Si! anima á veciñanza a trasladar propostas para presentarllas ao Concello de Pontevedra. Lembran que a reforma non chegará nesta fase a "todos os recunchos" do barrio pero esas melloras obteranse máis adiante. Solicitan que as persoas que queiran realizar achegas envíenas a mollabaosi@gmail.com