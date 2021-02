A agrupación veciñal Mollabao Sí! aplaude a reforma do barrio e propón algunhas melloras

Este martes tivo lugar a primeira asemblea virtual para a presentación do proxecto de reforma da rúa Rosalía de Castro que discorre polo barrio de Mollabao. A asemblea, que durou dúas horas, organizouse de maneira telemática e contou ca presencia de máis de 60 veciños.

Dende a agrupación veciñal "Mollabao Sí!" valoran positivamente que dende o Concello organizasen este encontro para poder escoitar de primeira man as suxestións e preguntas da veciñanza. Sen embargo, queren resaltar que o proxecto conta cunha serie de carencias identificadas polo veciños en materia deportiva, mobilidade e aparcamento.

A maioría de intervencións deixaron patente o "malestar porque non se contemple ningún tipo de acción máis aló do aparcamento debaixo da ponte".

Onde actualmente hai un circuíto de educación vial, o Concello propón un aparcamento para os usuarios do centro de Saúde da Casa do Mar. Dende a agrupación veciñal sinalan que o Concello non valorou que este centro de saúde pechará coa inauguración do Gran Montecelo. "Os veciños prefiren instalacións deportivas, de lecer, de descanso ou de xogos para os cativos xa que o obxectivo é acercar Mollabao á cidade, non convertelo nun parking", din dende este colectivo.

Pola contra, os veciños suxiren mover as prazas de aparcamento á outra marxe da ponte da autoestrada, a cara sur preto dos terreos da antiga grúa municipal.

Outro punto que tamén xerou debate foi o da mobilidade, por unha banda demandaron un carril-bici e ademáis pediron o cambio de dirección das rúas Simón Bolívar e Licenciado Molina para axilizar o tráfico e evitar embotellamentos na rotonda de Manuel del Palacio coa avenida de Marín.

Dende Mollabao Sí! manifestan o súa "alegría polos avances acadados" e remitiron as primeiras 19 propostas ao Concello. Nos vindeiros días serán máis dado que moitos veciños se mostraron activos.