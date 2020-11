Carmela Silva di que os orzamentos da Xunta son "unha labazada na cara dos concellos"

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, asegurou este martes que os Orzamentos da Xunta para 2021 para a comarca de Pontevedra son "un compendio de partidas repetidas e arrastradas dende hai anos" e o valorou coma "unha labazada na cara dos concellos".

Silva subliñou que as contas presentadas polo Goberno que preside Alberto Núñez Feijóo "só serven para evidenciar o incumprimento sistemático do Goberno galego".

Así, a mandataria socialista sinalou o "incumprimento récord de 11 anos" que supón a ampliación do Hospital Montecelo, "que Feijóo leva prometendo dende 2009", e engadiu outras "obras longamente postergadas" como o dragado da ría ou a variante de Alba e lamentou que as Contas para 2021 non traian "ningún compromiso novo ou ilusionante".

"O colmo xa é que se volve anunciar o saneamento da ría, cunha partida que, á parte de insuficiente, tamén é desas que vai peregrinando de ano en ano", dixo a presidenta da Deputación.

Silva cre que "o presidente da Xunta tenlle inquina aos concellos porque non goberna nas cidades, nin tampouco noutros moitos municipios, así que reduciu a colaboración co municipalismo a mínimos históricos".

A maiores Carmela Silva fixo unha valoración crítica sobre a perda de peso da Sanidade e a Educación nestes Orzamentos.