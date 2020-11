Morre atropelada por un coche de alta gama que se deu á fuga en Vilanova de Arousa

Unha muller de 78 anos morreu onte á noite en Vilanova de Arousa tras ser atropelada por un coche de alta gama que, tras o accidente, deuse á fuga.

A Garda Civil activou un dispositivo de busca para localizar ao condutor que, segundo referiron as testemuñas, circulaba de maneira temeraria e a gran velocidade.

O vehículo que se está buscando sería, segundo estes mesmas testemuñas, un coche deportivo e de cor branca.

O suceso produciuse sobre as oito e cuarto da tarde nas inmediacións da igrexa parroquial, segundo confirmaron desde o 112 Galicia.

Ao lugar do accidente trasladouse de inmediato unha ambulancia medicalizada do 061, pero os sanitarios non puideron facer nada por salvar a vida da muller.