A hostalería pontevedresa abraza o "delivery" para resistir ao peche

A hostelería de Pontevedra pásase ao servizo a domicilio e para levar para sobrevivir ao peche © Mónica Patxot A hostelería de Pontevedra pásase ao servizo a domicilio e para levar para sobrevivir ao peche © Mónica Patxot A hostelería de Pontevedra pásase ao servizo a domicilio e para levar para sobrevivir ao peche © Mónica Patxot A hostelería de Pontevedra pásase ao servizo a domicilio e para levar para sobrevivir ao peche © Mónica Patxot A hostelería de Pontevedra pásase ao servizo a domicilio e para levar para sobrevivir ao peche © Mónica Patxot

Os locais de hostalería de Pontevedra están baleiros, mais os enreixados seguen levantándose cada día. A covid-19 obrigou a clausurar por segunda vez cafeterías, restaurante e bares deixando a centenares de pequenas empresas ao bordo da quebra, pero os pontevedreses responderon cun profundo respaldo aos traballadores dun sector que é o motor da vida social da capital.

O servizo take away emerxe agora como unha táboa de salvación contra o peche total. Moitos establecementos xa o implantaron e, outra vez, a teimuda cidadanía da capital demostra que vai seguir apoiando aos seus camareiros para que as terrazas da Boa Vila, un páramo cada vez que o reloxo dá as 23 horas, volvan dar de beber e comer a quen pasa.

"A xente está a envorcarse bastante coa hostalería", di o propietario do Club del Café, Gonzalo Rodríguez, despois de despachar a cola de clientes que se segue formando cada mañá na Praza de España; "o apoio da xente é fenomenal, están envorcados", agradece Xosé Cannas desde A Ultramar; "o bonito dunha cervexa é tomala no bar, cos amigos, a xente vén compralas por apoiar", sentenza, rotundo, Jorge Diéguez da cervexaría Black Bird.

"Todos os días viñamos tomar o café", relata un grupo de amigas xubiladas mentres esperan a súa quenda para recoller a dose diaria de cafeína. "E imos seguir facéndoo, no canto de sentarnos na terraza, iremos sentarnos a un banco", sosteñen. "Porque hai que axudalos", apostilan nunha mostra do agarimo e respecto que Pontevedra profesa aos seus hostaleiros.

É ese apoio incondicional o que anima aos traballadores para levantarse cada mañá para seguir abertos porque "o servizo a domicilio non é rendible", recoñece o chef de Pepe Vieira. No seu caso, levaban meses estudando implantar o servizo a domicilio ou de recollida como "unha axuda á facturación". A segunda onda precipitouno todo e, aínda que están contentos coa aceptación, "chegámonos a pensar moi seriamente pechar porque practicamente non gañamos nada", confesa o cociñeiro da Ultramar.

"Os gastos non os cubro e tampouco nos condonan nada. Os autónomos, os lixos ou a auga temos que seguir pagándoas, os que podemos negociar cos caseiros temos sorte pero moitos locais xa están a pechar", lamenta Diéguez.

Tampouco as cafeterías líbranse, aínda que son as que menos notaron o baixón. "Estamos nunha zona de moito traballo, colexios e oficinas. A actividade segue, e a xente reclama o seu café, dannos ánimos, pero a facturación baixou unha barbaridade. Seguimos abertos por necesidade, non por gusto nin moito menos", admite o barista Rodríguez.

Foi o apoio dos veciños e a flexibilización deste segundo confinamento o que empuxou a moitos hostaleiros para probar sorte con este sistema de venda. Na cervexaría da rúa San Sebastián nunca se imaxinaran levar cervexas ás casas dos seus clientes ata que se decretou o primeiro estado de alarma. "O primeiro confinamento colleume con pouca mercadoría e repartina entre amigos, nun círculo máis pechado. Agora si que teño o almacén cheo e amplieino a todos os clientes e vai ben. Xa o último día que abrimos leváronme algunhas", admite Diéguez, Pucho para os amigos.

No seu caso, é el mesmo o que se encarga de levala a casa dos seus clientes. "Dixéronme que me dese de alta en empresas de repartición a domicilio, pero non vou fomentar a escravitude. Estou parado, en casa, que máis me dá levalas eu mesmo, así dou un paseo", sinala o taberneiro, cuxas cervexas non atoparán nos estantes dun supermercado. "As ipa son as que máis se venden, tamén negras ou packs variados", sinala como as favoritas dunha clientela que goza agora duns prezos máis baixos, "case como o da tenda, os baixo porque me estou aforrando o petisco, os vasos e os gastos do local", detalla Pucho.

Tampouco é nada habitual que un chef da talla de Xose Cannas, que rexenta a taberna Ultramar no Museo de Pontevedra, prepare comida para levar pero "xa o tiñamos pensado antes do virus, para amigos ou clientes especiais, agora isto acelerouno un pouco", recoñece satisfeito coa boa acollida desta nova proposta. Destaca o cociñeiro o papel fundamental que xoga a empresa Caylu, que ofrece un servizo de reparto de calidade e alcanzable para hostaleiros e comensais.

Nestas circunstancias o delivery é a única opción de traballo para este restaurante, pero é un servizo que chegou para quedar. "Tentamos ofrecer algo que lle mole á xente, con paquetes acolledores e chulos", describe Cannas a embalaxe dos pedidos. No interior o que máis abunda é o famoso bocadillo de luras, as costelas ao estilo NY ou unha torta de chocolate pensada exclusivamente para o envío a domicilio.

Nas cafeterías o take away non é ningunha novidade, pero o confinamento ampliou a demanda. "Uns días antes deste peche xerouse unha especie de medo pensando que El Club del Café ía estar pechado un mes", recoñece Gonzalo que viu como unha "avalancha" de clientes esgotaba as reservas de café en gran do seu negocio. "Agora xa se tranquilizou a cousa, ao ver que imos seguir abertos", recoñece o empresario ao que a pandemia lle fixo prestar máis atención ás redes sociais para manter o contacto cos seus clientes.

Non só na zona vella de Pontevedra está a estenderse o servizo a domicilio. Tamén nas parroquias. Históricas casas de comidas, como Casa Pilán que leva aberta desde 1909 en Estribela, ás que os traballadores acoden a diario para repoñer forzas con exquisitos e caseiros menus do día a tamén tiveron que adaptarse a estas circunstancias para manterse con vida.

A crise económica está a golpear forte a un sector que non caerá polo empeño dos pontevedreses, sabedores de que sen bares non vivirían na Boa Vila.