O Sergas asegura que a actividade cirúrxica na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés xa está normalizada

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés normaliza a súa programación cirúrxica no Hospital de Montecelo toda vez que, segundo o Sergas, controlouse o brote do servizo de Oncoloxía e efectuouse un posterior cribado xeral tanto a pacientes como a profesionais do Provincial.

Ademais aseguran que o actual nivel de ocupación de camas do CHUP xunto coa dinámica asistencial facilitou a recuperación da actividade.

Sinalan desde a área sanitaria que a actividade cirúrxica nos hospitais Provincial e do Salnés non se viu suspendida durante o brote, circunstancia que si afectou á programación de Montecelo onde se chegaron a suspender a actividade de tres quirófanos pola necesidade de camas de hospitalización covid.

Xa esta semana, no centro pontevedrés recuperouse a actividade cirúrxica salvo un quirófano. Subliñan desde o Sergas que a actividade de intervenciónes no CHUP entre o 19 de outubro e o 1 de novembro alcanzou as 522 operacións, só 14 menos que durante as mesmas datas do mesmo período do 2019.

Lembra o Sergas que a adopción de medidas preventivas que garantan a protección da saúde obrigou a tomar esta decisión organizativa provisional de pospoñer intervencións cirúrxicas non urxentes en Montecelo para priorizar o control da situación.