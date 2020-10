Sanidade aumenta a alerta en Cambados e mantén seis municipios da área sanitaria en nivel vermello

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés non logra conter o aumento dos contaxios por covid-19 e mantén a seis dos seus municipios no máximo nivel de alerta.

Ademais de Pontevedra, onde os casos activos creceron ata os 329, 24 máis que onte, o nivel de alerta 3 (vermello) segue activado en Marín, Poio, Vilagarcía, Ribadumia e Soutomaior.

No caso de Marín non hai cambios con respecto á xornada anterior. No municipio rexístranse nestes momentos 57 casos de covid-19. Tampouco hai cambios en Poio, onde se manteñen os 55 contaxiados.

En Vilagarcía, a día de hoxe, hai 77 casos activos por covid-19. É un máis que onte.

No nivel de alerta 2 (laranxa) continúan os municipios de Cuntis e Cerdedo-Cotobade aos que, por agora, Sanidade non lles informa do número concreto de casos activos que teñen.

A eles sumouse Cambados nas últimas horas, onde os pacientes coa infección activa aumentaron a 26, tres máis.

Outros seis concellos teñen activo o nivel de alerta 1 (amarelo). Son os de Caldas de Reis, Vilaboa, O Grove, Sanxenxo, Bueu e Vilanova de Arousa.

En Sanxenxo informan de 18 casos activos, un menos que este mércores. En Vilanova, pola súa banda, hai 28 contaxiados tras detectar dous infectados máis. Un dos maiores aumentos rexístrase en Vilaboa, con sete positivos máis, o que sitúa os casos activos en 30.

O resto dos municipios da área sanitaria mantéñense no nivel de alerta 0 (verde), tras detectarse neles menos de sete positivos en covid-19 no últimos sete días.