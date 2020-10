Os sindicatos, contra a xerencia da área sanitaria: "Se tiveran un mínimo de vergoña, dimitirían"

Nove sindicatos uniron as súas voces para acusar á xerencia da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés de ser a "responsable" dos brotes de covid-19 detectados en diversos servizos dos centros hospitalarios.

En concreto, CESM Galicia, Co.Bas, Prosagap, UXT, TSP, Satse, Omega, CC.OO. e CIG -que representan a máis do 90% dos traballadores- dirixen as súas críticas cara a xerencia, a dirección asistencial e a dirección de recursos humanos.

Consideran "un insulto, unha falacia e unha covardía" que os responsables deses departamentos traten de "esconderse" detrás dunha realidade "esmagadora", cando acusan os profesionais sanitarios de ser quen introduciu o virus nos hospitais, despois de contaxiarse nos seus ámbitos familiares.

Os representantes dos traballadores acusan á directora asistencial e á Xerencia de ter un "descoñecemento absoluto" da lei de prevención de riscos laborais, xa que os protocolos "non chegan de maneira adecuada" aos traballadores por falta de información.

Estes protocolos, engaden os sindicatos, deberían poder modificarse para adaptarse á realidade da súa estrutura e funcionamento, e lembran que a obrigación da vixilancia do cumprimento deses protocolos compete ao propio Servizo Galego de Saúde.

Neste sentido reiteran a necesidade de contar cos EPI necesarios para poder traballar "cuns mínimos de seguridade" e o uso por quenda como mínimo dunha máscara FPP2 para todo o persoal dos centros que teña contacto estreito con usuarios e pacientes.

Ademais, esixen que se adecuen os sistemas de ventilación mecánica ás recomendacións do Ministerio de Sanidade e que nos centros onde a renovación do aire prodúzase por ventilación natural impleméntense medidas que garantan a renovación efectiva do aire.

As nove centrais sindicais denuncian a falta de control no acceso aos hospitais en canto ao uso de máscaras, limpeza de mans e toma de temperatura ás persoas que entran e cuestionan por que nos hospitais non se realiza un rexistro de entrada dos pacientes que acoden ao hospital coa súa tarxeta sanitaria, comprobando se teñen cita, a que hora e onde, valorando se precisan acompañante ou non.

"Non é estraño que coa situación actual de trasmisión comunitaria calquera persoa que entra ou sae do hospital pode traer ou levar o virus", engade os sindicatos, que alertan que "se isto non se controla os brotes van continuar dentro do hospital de maneira repetida".

Os traballadores, apuntan os seus portavoces, "non só non teñen a culpa, senón que sofren as consecuencias do abandono de funcións desta Xerencia, que se tivese un mínimo de vergoña dimitiría".