Tres incendios intencionados calcinan dúas hectáreas de monte en Cuntis

Incendio en Cuntis © Concello de Cuntis

Tres incendios que, segundo todos os indicios, foron provocados queimaron na noite deste sábado dúas hectáreas de monte nas parroquias de Cuntis e Cequeril, no Concello de Cuntis.

Segundo a información facilitada polo Concello de Cuntis, producíronse dous incendios forestais na subida a Mesego (parroquia de Cuntis) e un na zona contraria do monte, pertencente ao lugar de Sebil, na parroquia de Cequeril.

O Concello de Cuntis expresa a súa "condena máis enérxica" ante estes actos incendiarios, acontecidos na pasada noite. O alcalde, Manuel Campos, sostén que son tres lumes "provocados cunha clara intencionalidade e con afán de facer moito dano".

Segundo o alcalde, só a rápida actuación dos Servizos de Emerxencias municipais e das brigadas da Consellería de Medio Rural permitiu que os incendios non chegasen a calcinar máis aló de dúas hectáreas.

Aínda así, o dificultoso do terreo e a intensidade do lume fixeron que os servizos de loita contra o lume tivesen que realizar un esforzo moi importante ata ben entrada a madrugada para poder aplacar as lapas e impedir que os danos fosen maiores.

Manuel Campos informou de que as forzas de seguridade xa están investigando o acontecido para tratar de dar co autor ou autores destes lumes forestais. "Máis antes ca tarde conseguiremos dar con aqueles que queren queimar a nosa terra e faremos que rendan contas ante a xustiza", afirmou.