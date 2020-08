Medios aéreos e terrestres controlan un lume forestal en Cuntis

Incendio forestal orixinado no lugar de Ferreiros © Concello de Cuntis

Ás 17.45 horas deste martes iniciábase un incendio forestal nunha zona montañosa do lugar de Ferreiros, situado na parroquia de Arcos de Furcos do municipio de Cuntis.

Ata o monte desprazábanse un importante número de brigadas de bombeiros forestais e operarios antiincendios, ademais de integrantes do servizo de Protección Civil de Cuntis. Tamén se sumaron dous helicópteros da Xunta de Galicia na extinción do lume.

Segundo informaban desde Protección Civil o incendio rexistrábase nunha zona de difícil acceso e foi preciso que un vehículo abrira espazo polos laterais para ir pechando o perímetro do foco. A falta de determinar o número de hectáreas afectadas, as mesmas fontes sinalan que afectou a unha importante extensión de terreo pero sen afectar a vivendas da parroquia.

Despois de que os helicópteros lograsen reducir as lapas, os operarios traballaron durante as últimas horas da tarde con mangueiras controlando os puntos máis afectados neste espazo situado a apróximadamente 900 metros do núcleo de Ferreiros e próximo do límite co Concello da Estrada.