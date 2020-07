Un incendio forestal intencionado queda ás portas dun núcleo de vivendas en Cuntis

Incendio forestal en Cuntis © Concello de Cuntis

Un lume que, segundo os axentes forestais, foi "claramente intencionado" puxo en grave risco aos habitantes do lugar de Noval, en Cuntis. O incendio, que foi extinguido na madrugada, quedou a apenas vinte metros das casas e ameazou tamén unha explotación gandeira.

O incendio, segundo as estimacións iniciais, calcinou unha superficie aproximada de 5 hectáreas de arborado. Non obstante, realizarase unha nova medición, polo que non se descarta que o terreo afectado poida ser incluso maior.

Segundo informa o Concello de Cuntis, o lume declarouse ao redor das 23.30 horas deste venres no lugar de Belai, pertencente á parroquia de San Mamede de Piñeiro.

Avivado polo vento propagouse intensamente por unha zona de arborado formado maioritariamente por piñeiros ata entrar na parroquia de Cuntis, no lugar de Noval, e situarse ás portas das zonas habitadas dun cebadeiro de vacún próximo.

A dilixente intervención dos medios de extinción propiciou que finalmente non houbese que lamentar danos persoais nin materiais.

Ata o incendio desprazáronse catro motobombas de Medio Rural, unha motobomba do servizo municipal de emerxencias, tres cuadrillas antiincendios, dous axentes forestais e voluntarios de Protección Civil de Portas e Catoira. Os veciños, que achegaron dous tractores, sumáronse aos traballos.

As tarefas de extinción prolongáronse ata as 4 da mañá. Segundo os axentes forestais, trátase dun incendio forestal provocado cunha clara intencionalidade que alcanzou unha forte perigosidade debido ao intenso vento que azoutaba nese momento e á proximidade das casas.

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, condenou enerxicamente en nome do Concello este acto incendiario que, segundo destacou, "só puido ser froito dunha conciencia desaprensiva que non ten en conta o dano que se lle fai ao territorio e o risco no que se poñen as vidas da xente".

O incendio vai ser investigado agardando que, segundo Campos, "se dea pronto co seu autor ou autores para que paguen por esta acción". Tras apelar á "responsabilidade social" da veciñanza, advertiu que o goberno municipal terá "tolerancia cero" cos incendiarios.