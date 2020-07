Os casos activos de Covid soben a 20 en Pontevedra e O Salnés tras rexistrarse dous novos positivos

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés conta, a 28 de xullo, con 20 'casos activos' de coronavirus, segundo informa no seu balance diario a Consellería de Sanidade.

En concreto estas cifras reflicten que, con respecto ao comunicado o luns, rexistráronse dous novos positivos sen que se producisen altas epidemiolóxicas, o que produce un aumento de dous casos.

Dos afectados, unha persoa permanece ingresada en planta no Hospital de Montecelo, mentres que as 19 restantes evolucionan nos seus domicilios.

Desde o inicio do plan de continxencia activado ante a expansión do Covid curáronse no área sanitaria 912 persoas que deran positivo nas probas, manténdose en 16 o número de falecementos asociados ao virus.

A nivel autonómico mantense o aumento nas cifras, xa que segundo a última actualización o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 242, polos 233 do luns. Deles 63 son do área da Coruña, 85 da de Lugo, 7 da de Ourense, 20 da de Pontevedra, 47 do área de Vigo, 20 da de Santiago, e ningún da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 1 está en UCI, 9 en unidades de hospitalización e 232 no domicilio. Por agora, en Galicia hai un total de 11.236 persoas curadas, rexistrándose 619 falecementos.

O número de PCR realizadas é de 245.003.