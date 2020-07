Repunte de casos de Covid na área sanitaria, con 4 positivos rexistrados nas últimas horas e 11 casos activos

A incidencia do coronavirus na área sanitaria experimentou un incremento de casos en Pontevedra e O Salnés nas últimas horas.

Segundo o balance diario feito público pola Consellería de Sanidade, os 'casos activos' de coronavirus na área sanitaria soben a 11, dous máis que os rexistrados o día anterior.

Con todo o número de novo positivos contabilizados é de catro persoas, resultado que sae da suma do incremento de casos activos coas dúas altas epidemiolóxicas que se produciron desde o xoves.

Todos os casos baixo seguimento permanecen illados nos seus domicilios, sen que ningún afectado precise de ingreso nos hospitais da comarca.

Desde o inicio da pandemia 906 pacientes superaron a enfermidade na área sanitaria, onde faleceron 16 persoas relacionadas coa Covid-19.

A nivel autonómico a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 180, 17 máis que os 163 que se contabilizaban o xoves. Deles 43 son da área da Coruña, 80 da de Lugo, 4 da de Ourense, 11 da de Pontevedra, 31 da área de Vigo, 11 da de Santiago e ningún da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 10 están en unidades de hospitalización e 170 no domicilio, non habendo ningún en UCI. Polo de agora, en Galicia hai un total de 11.197 persoas curadas, rexistrándose 619 falecementos.



O número de PCR realizadas é de 240.281.