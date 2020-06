Alfonso Rueda destaca o "gran peso político" da candidatura do PP de Pontevedra

O presidente do Partido Popular de Pontevedra, Alfonso Rueda, puxo en valor a lista que presentan pola provincia para as eleccións autonómicas do 12 de xullo, "unha candidatura forte, unida, con gran peso político e, sobre todo, preparada para traballar por Galicia e pola provincia de Pontevedra", dixo.

"Un equipo preparado para xestionar desde o minuto un, sen perder o tempo no innecesario e sen improvisacións", destaca. Nesta liña, di que a candidatura de Pontevedra "está encabezada polo mellor candidato que podíamos ter, e conta con representantes de todas as comarcas da provincia".

Así, ademais de incluír a todos os conselleiros e altos cargos do último mandato, "porque son persoas que fixeron un gran traballo tanto antes como durante a crise sanitaria", a lista tamén pon en valor o municipalismo, e por iso "inclúe concelleiros e persoas que saben ben o que é a política de proximidade".

Rueda entende que "é momento de aportar respostas e de facer propostas", e de poñer en valor toda a xestión da Xunta durante estes meses, "nos que tivo a capacidade de anticiparse, reaccionar e actuar".

"Os cidadáns deberán elixir entre que goberne Feijóo cunha cuarta maioría absoluta, que demostrou que sabe xestionar e que vai traballar desde o primeiro momento en xestionar as consecuencias sociais e económicas da pandemia, ou deixar o futuro de Galicia e dos galegos a unha suma de ata catro partidos", asegura Alfonso Rueda.

Nesta liña, incide en que "somos o partido que máis se parece a Galicia pero tamén o que máis defende a Galicia. Ademais, estes tres meses demostraron a necesidade de ter un proxecto serio e sólido para ofrecer certezas e confianza".

CANDIDATURA

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO CORINA PORRO MARTÍNEZ ALFONSO RUEDA VALENZUELA JESÚS VÁZQUEZ ALMUÍÑA MARÍA GUADALUPE MURILLO SOLÍS ROMÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VALERIANO MARTÍNEZ GARCÍA JOSÉ MANUEL CORES TOURÍS MARTA MARÍA FERNÁNDEZ-TAPIAS NÚÑEZ MARÍA ELENA SUÁREZ SARMIENTO JOSÉ ALBERTO PAZOS COUÑAGO SILVESTRE JOSÉ BALSEIROS GUINARTE MARÍA NAVA CASTRO DOMÍNGUEZ TERESA EGERIQUE MOSQUERA MARÍA FELISA RODRÍGUEZ CARRERA MANUEL SANTOS COSTA MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ BELÉN CACHAFEIRO ANTA FERNANDO PÉREZ DOMÍNGUEZ ANA CRISTINA PÉREZ CABALEIRO MARÍA DOLORES HERMELO PIÑEIRO GUILLERMO JUNCAL PEÑAS

Suplentes: