Cuntis asegura que cumprir as medidas para reabrir os parques é "inviable cos actuais medios e recursos"

O goberno municipal de Cuntis mostrou este domingo o seu "absoluto desacordo" con algunhas das disposicións recollidas este sábado no Diario Oficial de Galicia (DOG) como normativa á acollerse coa entrada na denominada nova normalidade.

Segundo a vila termal "as administracións locais de pequeno tamaño como Cuntis non terán capacidade para facelas cumprir ou directamente a súa posta en práctica é inviable cos actuais medios e recursos".

En concreto o goberno local presidido por Manuel Campos fai fincapé nas dúbidas que lle supón o control de aforo nos parques infantís ou de que maneira garantirase a hixiene e desinfección. "Poñeremos un capacho con auga e xabón?", preguntan con sorna.

Ao similar, aseguran, sucede coas instalacións deportivas.

Ademais Cuntis pon o foco nas ludotecas, ás que "non se lle fai ningunha referencia" deixando tanto o Concello como ás familias "nun escenario de total incerteza ao non saber se se vai poder renovar a súa actividade de fronte as próximas semanas e o verán".