Tímida chegada da 'nova normalidade' aos parques: "Non se podía vir porque o coronavirus é malo, sobre todo para os avós"

Primeiro día de reapertura do parque infantil de Espiñeiro, en Sanxenxo © Mónica Patxot Parcelación da praia de Silgar © Mónica Patxot Breixo e Roi no primeiro día de reapertura do parque infantil de Espiñeiro, en Sanxenxo © Mónica Patxot Primeiro día de reapertura do parque infantil de Punta Vicaño, en Sanxenxo © Mónica Patxot Parque infantil da Panadeira pechado © Mónica Patxot

As risas volveron aos parques. Tras tres meses nos que a moitos lles creceron as herbas ata case cubrir as randeeiras e o po e o abandono apropiáronse dos seus elementos de xogo, os seus moradores habituais volveron enchelos de vida. Foi, na maioría dos municipios, moi timidamente, con imaxes nas que os sorrisos de orella a orella conviviron coas máscaras e certo temor ao descoñecido, pero que tiveron en común en ansia por aproveitar cada centímetro: "Tiña moitas ganas!", compartiron no de Espiñeiro, en Sanxenxo, as irmás Antía e Iria.

A 'nova normalidade' que chegou este luns a Galicia tras superar a fase 3 da desescalada deixouse notar de forma especial en municipios como Sanxenxo, nos que por primeiro día en tres meses vivíronse escenas que case parecían esquecidas e que, ademais, supoñen un paso máis para un verán que chegará cargado de cambios, pero o sector turístico confía tamén que de visitantes. Mentres a praia de Silgar empezou a prepararse coa instalación das parcelas que dividirán o areal para convertelo en 'anti contaxios', en tres dos parques infantís do municipio, e moi timidamente, volveu esa vida.

O decreto da 'nova normalidade' aprobado pola Xunta de Galicia autoriza a abrir os parques, aínda que en municipios como Marín xa se estrearon a fin de semana e noutros como Pontevedra ou Poio deberán esperar uns días máis. En Sanxenxo, sacáronse os precintos en tres dos seus parques mentres que no resto están a realizarse tarefas para a súa posta a punto.

O de Espiñeiro, xunto cos de Punta Vicaño e Vilalonga, viviu estas primeiras horas de vida. Nel xogaban Antía, Iria e cunha amiga e, ademais de estrearse no parque tras tres meses, compartían a súa primeira saída xuntas en todo este tempo. Antía, de 10 anos, botou de menos poder dar pinchacarneiros e, nada máis chegar, empezou a utilizar as barras dos elementos de xogo mentres que Iria, de 6 anos, tan só pensaba nas barras e probounas todas, unha a unha e sempre co mesmo sorriso na boca.

Antes do confinamento acudían a este parque "case a diario", segundo sinala a súa nai, Luisa, que cre que xa era hora de volver recobrar estes espazos. "Non imos quedar dous anos na casa", reflexiona, partidaria deste "volver á normalidade" paulatino e "con precaución", pois "tampouco podiamos quedar toda a vida metidos en casa".

Aínda que o temor ás aglomeracións fíxolle elixir as horas do mediodía para a estrea das súas fillas no parque, cre que tampouco hai que temer que os nenos vaian xogar, tan só afrontar ese momento con todas as precaucións. Ela pasouse o confinamento traballando nun supermercado e cre que "tampouco hai moita diferenza entre traballar e vir aquí".

Ás súas fillas levounas moi preparadas para que tivesen coidado e sabían perfectamente que "non podiamos vir porque estaba o coronavirus". Igual de concienciada estaba a súa amiga de 6 anos, ela fan dos tobogáns porque "hai moitas formas de tirarse e divírtesche" e que gozou moito da súa primeira tarde na zona de lecer porque "facía moito tempo que non podía vir"

O coronavirus é unha enfermidade moi presente en cada conversación e elas interiorizaron o temor ao contaxio e as súas posibles consecuencias. "Non podía vir polo coronavirus. Agora non me acordo moi ben por que, pero sei que é malo, sobre todo para os avós", sinalaba mentres saltaba e ría sen parar a amiga de Iria e Antía.

A poucos metros, a mesma sorriso iluminaba a cara de Breixo, de 8 anos, mentres saltaba na cama elástica. Nun parque con apenas nenos, gozaba ao máximo co seu irmán Roi, de 5, que quedou coas ganas de estrear a pista de Skate de Portonovo, aínda pechada. Chegaron a Sanxenxo a pasar a fin de semana en autocaravana xunto aos seus pais e xa non puideron aguantar as ganas de saltar ao terreo acolchado.

Viven nunha casa en Salvaterra e o confinamento alí levárono "ben", segundo os seus pais, pero xa estaban a desexar columpiarse con liberdade. Iso si, como o resto dos usuarios do parque do Espiñeiro no seu primeiro día de apertura, conxugando esas ganas de de xogar coa prevención.

"Claro que temos medo, pero non podes pensar iso, senón non saes da casa. Hai que actuar con coidado e lavar moito as mans, eles xa o saben", explican os seus pais. Eles téñeno asimilado: "ata agora non podía vir polo coronavirus, porque me podía contaxiar".