Pontevedra decide manter pechados unha semana máis os parques infantís

A entrada na nova normalidade non traerá consigo, polo menos de momento, a apertura dos parques infantís no municipio de Pontevedra, despois de tres meses precintados por precaución e para evitar a propagación do coronavirus.

Así o confirmou o Concello, que manterá pechados os seus 60 parques infantís unha semana máis ante os requisitos establecidos pola Xunta de Galicia "a golpe de improvisación", que son "absolutamente imposibles de cumprir nun par de días e absurdos dende o punto de vista sanitario" segundo defenden os concelleiros de Desenvolvemento Sostible e do Rural, Iván Puentes e Alberto Oubiña.

Consideran que medidas de seguridade establecidas no DOG como a necesidade de realizar unha desinfección diaria das zonas de xogo ou de establecer límites de aforo "son materialmente imposibles de cumprir de sábado para luns", sinalou Pontes.

Por ese motivo e para non "tirar pola borda tódolos esforzos realizados nestes meses pola cidadanía", a aposta do goberno local será levar a cabo a reapertura de maneira gradual.

Pola súa banda Oubiña ve "moi incongruente dende o punto de vista sanitario que se acelere a decisión de reabrir os parques infantís e, sen embargo, se manteñan pechados os centros escolares por motivos de prevención".

Tal e como se indica no DOG deste sábado, os parques infantís e espazos de uso público ao aire libre poderán estar abertos ao público sempre que se respecte unha capacidade máxima estimada dunha persoa por cada catro metros cadrados, o que obrigará a efectuar medicións aos técnicos municipais e proceder despois á instalación de paneis indicativos co aforo antes de poder permitir a entrada de nenos.

A Xunta tamén establece a obrigación de levar a cabo unha limpeza e desinfección diarios destes espazos nas áreas de contacto das zonas comúns, tales como xogos das áreas infantís ou mobiliario urbano de uso compartido.

Outra das medidas sería a de habilitar dispensadores de xeles hidroalcólicos xunto ás zonas de xogo, algo que "require certa marxe de tempo", explican desde o goberno local pontevedrés.