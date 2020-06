Poio contratará seis socorristas para as praias de Cabeceira e Xiorto

O Concello de Poio publicou na súa páxina web a lista provisional de persoas que foron admitidas para a selección do servizo de socorristas que realizarán as súas funcións nas praias de Cabeceira, en Lourido, e en Xiorto, na parroquia de Raxó durante este verán. Establécese un prazo de dous días hábiles para presentar reclamacións.

A intención do goberno local é tramitar a contratación para que o servizo entre en funcionamento durante a última semana de xuño. Trátase dun contrato temporal, de tres meses de duración e a selección realizarase por un sistema de concurso, por quenda libre. A fase de concurso consistirá na avaliación dos méritos que presenten os aspirantes, atendendo a baremos como a formación académica supeiror á esixida para o posto convocado.

Unha vez finalizado o proceso incorporaranse a seis persoas que se atopen desempregadas, apuntadas no Servizo Público de Emprego, para atender calquera situación de emerxencia nestas dúas praias do municipio.

Desde o Concello indícase que os operarios municipais están a realizar desde as últimas semanas un traballo de limpeza dos areais coa intención de que estean dispoñibles para as persoas que acudan ás praias. O servizo reforzouse desde que o proceso de desescalada, dentro do Estado de Alarma, permitiu o acceso ás praias e ao baño.