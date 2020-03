Confinados en Ons: "Cando levas illado toda a túa vida xa te afás. O noso é unha corentena constante"

Para os residentes en Ons, o coronavirus é só unha ameaza distante. Saben do virus por familiares ou amigos que viven fóra da illa. Ou polo son que lles chega, de vez en cando, das televisións e radios que rompen de cando en vez a paz e serenidade da illa. Porque si, en Ons, a pesar do caos que parece apoderarse do mundo, a xente vive tranquila.

"Cando levas illado toda a túa vida xa te afás. O noso é unha corentena constante", responden algunhas das dez persoas que, nestes momentos, residen na illa de Ons cando lles preguntas polo confinamento decretado en España ante a expansión do coronavirus.

"A xente na illa apenas o nota. Están nas súas casas e son felices", explica a portavoz dos veciños de Ons, María Pérez, que por motivos laborais está actualmente en Bueu, o municipio pontevedrés ao que pertence a illa.

Asegura estar en contacto permanente coas persoas que, a pesar da alerta sanitaria, non quixeron abandonar os seus fogares. Como Cesáreo e Vitoria, un matrimonio que levan toda unha vida vivindo na illa. Ou unha moza que, con pouco máis de vinte anos, decidiu ocupar a casa que, un día, foi dos seus avós e afastarse do bulicio das grandes urbes.

Os dous gardas forestais que vixían o parque nacional "van velos de cando en vez por se necesitan algo", asegura María Pérez, pero por agora non tiveron que asistilos. "Xa están afeitos vivir en condicións duras", lembra, entre outras cousas polas apenas oito horas ao día que teñen electricidade, catro pola mañá e catro pola noite.

Aínda que o persoal do parque -que cambia cada semana e cuxa substitución chega na única lancha autorizada- deulles instrucións sobre como actuar nesta situación de confinamento, o certo é que a vida dos habitantes de Ons pouco cambiou.

"Nós aquí temos de todo e de fame non nos imos a morrer", reiteran os residentes cada vez que lles preguntan se necesitan alimentos. Case todos teñen hortas ao redor das súas casas e, ademais, subsisten a base do que eles mesmos capturan nas augas que bañan a illa, ricas en peixes e mariscos. "É o que sempre fixemos", engaden.

Ademais, a pesar de que por norma non poden saír do recinto das súas casas si se lles permiten pequenos paseos pola illa "para estirar as pernas". Iso si, sen ter ningún contacto entre eles. "Se dúas persoas se ven de lonxe, unha ten que dar media volta", sinala a portavoz veciñal. E, por suposto, todos os lugares de reunión están pechados baixo sete chaves.

A Ons só se pode entrar ou saír en barco. E, actualmente, a liña regular que une a illa con Bueu -e no verán con outras localidades como Sanxenxo e O Grove- está suspendida. A súa responsable, María Jesús Otero, explica que estes movementos están "totalmente prohibidos" e nin sequera ela, que ten casa e un bar na illa, pode desembarcar nela.

"Agora mesmo non podo levar a ninguén. Nin aínda que teñan vivenda na illa", subliña preocupada ademais do efecto que está crise terá na tempada estival porque entende que "se isto chega ao verán, afúndenos".

Os escasos negocios que hai en Ons "vivimos 100% do turismo", recoñece María Jesús, e nesta situación "temos todo parado", entre outras instalacións, o flamante cámping estreado hai pouco para acoller aos miles de visitantes que a illa recibe en tempada alta.